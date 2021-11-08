В 2027 году каждый третий житель Земли будет пользоваться 5G

Тем не менее, сейчас сети 5G доступны ограниченному количеству пользователей. По оценкам аналитиков, в конце 2020 года во всем мире насчитывалось всего около 264 миллионов пользователей 5G. К концу 2021 года этот показатель достигнет 507 миллионов, а через несколько лет количество абонентов 5G увеличится в несколько раз. По крайней мере, в этом уверены аналитики исследовательской фирмы ABI Research.



Аналитики ABI Research опубликовали свой новый прогноз, посвященный развитию сетей 5G. Они говорят, что скорость внедрения нового поколения сотовой связи растет, несмотря на пандемию коронавируса и глобальную нехватку чипов. В ближайшие годы отрасль продемонстрирует стремительный рост. По прогнозам экспертов, в 2026 году к сети 5G будет подключено 2,6 миллиарда абонентов по всему миру, то есть примерно каждый третий житель планеты. А общая выручка сотовых операторов благодаря этому достигнет 942 миллиарда долларов. Развитию 5G будет способствовать появление новых услуг и сервисов, включая потоковую трансляцию 4K-видео, а также виртуальную и дополненную реальность.





В своем отчете аналитики отмечают, что Китай является ключевым рынком 5G. На сегодняшний день на долю Поднебесной приходится более двух третей всех подключений к 5G. За Китаем за скоростью внедрения нового поколения сотовой связи следуют США, Япония и Южная Корея.



