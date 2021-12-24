Игорь Вдовин забирает жену и новорожденного сына из роддома

О своих переполняемых эмоциях поделилась с подписчиками 35-летняя Елена:

«Ровно на выписке, прямо сейчас, я мало что соображала – прихватило живот до искр из глаз. Не знаю, что там будут за фото дальше, но Муж устроил феерию – оркестр, живое сердце, подарки, слезы и улыбки родных», - призналась блондинка.

Напомним о своей беременности Елена объявила весной, об этом событии она написала так:

«Мы с мужем узнали о беременности в Ереване. Мне показалось, что я отравилась лососем и не хотелось кофе, хотя я раньше без него жить не могла. Вдруг ни с того ни с сего захотелось чая. Муж сразу сказал – это 100% беременность. Мы вели себя, как подростки, когда направились в аптеку за тестами. Самый огромный тест в нарядном пластике показал сразу две полоски, совершенно не заставляя нас томиться в ожидании», - вспоминала этот трепетный момент Елена.

Для Елены Николаевой сын Александер стал первым ребенком, для Вдовина – пятым. У него уже есть 3 детей от первого брака, дочь Ариадна от балерины Анастасии Волочковой и совместный сын с Еленой.