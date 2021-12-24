Игорь Вдовин забирает жену и новорожденного сына из роддома
24.12.2021 18:37 / Общество / Прочли: 412 человек
21 декабря Игорь Вдовин вновь стал отцом. Телеведущая Елена Николаева родила бизнесмену сына, которого нарекли именем – Александер. Сегодня, 24 декабря счастливый отец забирал новорожденного сына и супругу из родильного дома.
О своих переполняемых эмоциях поделилась с подписчиками 35-летняя Елена:
«Ровно на выписке, прямо сейчас, я мало что соображала – прихватило живот до искр из глаз. Не знаю, что там будут за фото дальше, но Муж устроил феерию – оркестр, живое сердце, подарки, слезы и улыбки родных», - призналась блондинка.
Напомним о своей беременности Елена объявила весной, об этом событии она написала так:
«Мы с мужем узнали о беременности в Ереване. Мне показалось, что я отравилась лососем и не хотелось кофе, хотя я раньше без него жить не могла. Вдруг ни с того ни с сего захотелось чая. Муж сразу сказал – это 100% беременность. Мы вели себя, как подростки, когда направились в аптеку за тестами. Самый огромный тест в нарядном пластике показал сразу две полоски, совершенно не заставляя нас томиться в ожидании», - вспоминала этот трепетный момент Елена.
Для Елены Николаевой сын Александер стал первым ребенком, для Вдовина – пятым. У него уже есть 3 детей от первого брака, дочь Ариадна от балерины Анастасии Волочковой и совместный сын с Еленой.
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