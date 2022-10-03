«Реал Мадрид» теряет очки в домашнем матче с «Осасуной»

Мадридский «Реал» неожиданно сыграл вничью с «Осасуной» и позволили непримиримому сопернику из Каталонии выйти на первую строчку. На портале VseProSport можно найти качественные прогнозы от профессионалов на различные виды спорта, в том числе киберспорт.

Как подобает лидеру турнирной таблицы, «Реал» владел игровым преимуществом с первых минут домашнего поединка против «Осасуны». Длительное давление на оборону соперника вылилось в забитый мяч на 42-й минуте встречи. Винисиус Жуниор сделал навес в штрафную площадь соперника, который неожиданно превратился в гол.

«Осасуна» ударно провела стартовые минуты после перерыва. На 50-й минуте Унаи Гарсиа сделал навес на своего однофамильца Кике, который затылком отправил мяч за шиворот Андрея Лунина. После этого гости откатились к своим воротам и попытались сохранить ничейный результат. Развязка противостояния произошла в конце матча. На 79-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти, а в следующей атаке гол француза был отменен из-за офсайда.

По итогу встреча так и закончилась со счетом 1:1. «Реал» теряет очки с не самым сильным оппонентом и опускается на вторую строчку в турнирной таблице Примеры, пропустив вперед «Барселону».