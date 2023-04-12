Жена Николая Караченцова: откровенно о любовнице знаменитого актера

Людмила Алексеевна уверяет, что между ними не было интимных отношений. Более того, они даже не были знакомы друг с другом.





«Все ее истории взяты из моих интервью. Позже она предложила сделать передачу с подобным сюжетом, но уже с другим человеком, и чтобы уже я была нападающей. Я ответила категорично: «Ты с ума сошла! Я не буду мараться! Даже возиться с тобой не собираюсь!» Эта дама придумала сказки, но даже не смогла ответить на элементарный вопрос: «Где у него родинки на лице?», - призналась 74-летняя Людмила Поргина.





Тогда Николай Караченцов хотел сам разобраться в этой неприятной ситуации, но Людмила запретила, чтобы он не нервничал на фоне и без того пошатнувшегося здоровья.

В шоу «Откройте, Давид» на YouTube Людмила Алексеевна добавила, что во время выхода этой скандальной передачи они с мужем находились в Тель-Авиве. Женщина считает, что на такое не стоит идти даже ради очень приличного гонорара. Поргина даже знает, сколько ей заплатили. Ныне вдова Караценцова также добавила, что позже эта женщина звонила ей, просила прощения, рыдала в трубку и молила о прощении.





Людмила прожила с Николаем 43 года, а когда он серьезно заболел, бросила работу в кинематографе, отказывалась от сотрудничества и выгодных предложений от режиссеров ради Николая Петровича. До последнего дня она не опускала рук, лечила и ухаживала за ним.





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