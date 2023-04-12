Жена Николая Караченцова: откровенно о любовнице знаменитого актера
12.04.2023 19:18 / Шоу-бизнес / Прочли: 1310 человек
Николай Караченцов умер в 2018 году, а незадолго до его смерти балерина Елена Дмитриева призналась, что у них был роман. Это не была случайная связь, а отношения длиной в 23 года. Супруга Караченцова Людмила Поргина впервые решила прокомментировать данную ситуацию.
Людмила Алексеевна уверяет, что между ними не было интимных отношений. Более того, они даже не были знакомы друг с другом.
«Все ее истории взяты из моих интервью. Позже она предложила сделать передачу с подобным сюжетом, но уже с другим человеком, и чтобы уже я была нападающей. Я ответила категорично: «Ты с ума сошла! Я не буду мараться! Даже возиться с тобой не собираюсь!» Эта дама придумала сказки, но даже не смогла ответить на элементарный вопрос: «Где у него родинки на лице?», - призналась 74-летняя Людмила Поргина.
Тогда Николай Караченцов хотел сам разобраться в этой неприятной ситуации, но Людмила запретила, чтобы он не нервничал на фоне и без того пошатнувшегося здоровья.
В шоу «Откройте, Давид» на YouTube Людмила Алексеевна добавила, что во время выхода этой скандальной передачи они с мужем находились в Тель-Авиве. Женщина считает, что на такое не стоит идти даже ради очень приличного гонорара. Поргина даже знает, сколько ей заплатили. Ныне вдова Караценцова также добавила, что позже эта женщина звонила ей, просила прощения, рыдала в трубку и молила о прощении.
Людмила прожила с Николаем 43 года, а когда он серьезно заболел, бросила работу в кинематографе, отказывалась от сотрудничества и выгодных предложений от режиссеров ради Николая Петровича. До последнего дня она не опускала рук, лечила и ухаживала за ним.
Фото публикации: соц. сети.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Евгений Петросян прокомментировал ситуацию относительно своей госпитализации
08.05.2023 19:12 / Происшествия1-го мая в сети интернет появились тревожные новости – госпитализировали ведущего, автора «Смехопанорамы». Одн...
Нижняя Салда, Верхняя Салда, Покровское: ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев по всей Свердловской области
06.05.2023 18:03 / ПолитикаРекруты ЧВК «Вагнер» продолжают ездить по Свердловской области для вербовки добровольцев. Мобильные центры бы...
Объявление ВОЗ: пандемия коронавируса завершена
05.05.2023 20:17 / НаукаНачало вспышки коронавирусной инфекции датируется 2019-м годом. Первый случай COVID-19 зафиксирован в китайско...
Что подразумевается под спот-сделкой?
04.05.2023 17:52 / ФинансыВ трейдинге часто можно услышать термины "спот", "спотовая торговля", "спот-сделка". Что это такое? Как происх...
АэроТур 17 лет: история успеха и планы на будущее
04.05.2023 17:42 / В миреПродажа авиабилетов онлайн – дело непростое. Поэтому на этом рынке удается удержаться немногим компаниям, а пр...
Приянка Чопра на премьере фильма «Люби снова» с Ником Джонасом
04.05.2023 17:12 / КиноПриянка Чопра выглядела потрясающе в голубом платье с открытыми плечами. На премьере фильма «Love Again» в Нью...
Эмили Ратаковски в фиолетовом мини на вечеринке Met Gala Afterparty 2023
03.05.2023 20:09 / Шоу-бизнесЭто был третий по счету наряд для Эмили Ратаковски – на гала-вечере Apres-Met....
В день смерти Вячеслава Зайцева стало хуже Валентину Юдашкину, спустя несколько дней он умер
02.05.2023 19:44 / ПроисшествияСегодня, 2 мая умер знаменитый художник-модельер Валентин Юдашкин. Последние несколько лет талантливый мужчина...
Том Хэнкс и Рита Уилсон празднуют 35-ю годовщину свадьбы
01.05.2023 21:49 / В миреОбладатель премии «Оскар» подготовил своей жене праздничный торт, отметив более чем три десятилетия совместной...
Елена Блиновская задержана при попытке пересечь российскую границу
28.04.2023 18:16 / ПроисшествияВ сети интернет бурно обсуждается новость о Елене Блиновской. Автора «Марафона желаний» задержали при попытке ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар