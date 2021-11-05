Исследование: новый имплантат мозга помог пациентам контролировать свое мышление





У человека могут начаться проблемы с контролем когнитивных функций мозга, например из-за психических расстройств от депрессии до обсессивно-компульсивного расстройства. Умственные процессы теряют свою гибкость: пациент с трудом переключается с одной темы на другую – это ключевая особенность многих психических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что электрическая стимуляция вентральной внутренней капсулы/вентрального полосатого тела (VCVS) мозга может помочь пациентам улучшить когнитивный контроль и контроль мыслительных процессов. Кроме этого, исследователи обнаружили, что появляются нейронные биомаркеры, говорящие об улучшении клинического состояния.

Авторы новой работы использовали все ранние эксперименты и выводы, чтобы создать алгоритм, который в реальном времени определяет, работает ли сейчас мозг над задачами когнитивного контроля.

Если так и в процессе обнаружена ошибка или длительная задержка, система отправляет короткие электрические импульсы в определенную область мозга, чтобы повысить эффективность его работы.

Исследователи собрали группу из 12 добровольцев, чтобы провести эксперимент по новому алгоритму. Все пациенты ранее перенесли операцию на головном мозге для лечения эпилепсии. По результатам исследования часть добровольцев согласилась, что импульсы от алгоритма помогли им и облегчили симптомы тревоги.

Авторы работы заявили, что их систему можно использовать также и для лечения людей с тяжелыми расстройствами.

Перед массовым применением нового алгоритма он должен пройти масштабные клинические испытания.



