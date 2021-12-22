Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

80-летняя Барбара Брыльска рассказала о неприятном происшествии журналистам, которые связались с ней по телефону, чтобы договориться о встрече и назначить место для интервью. К сожалению, это произойдет теперь не скоро:

«Боюсь не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сильно плохой. Нужно подождать, я сейчас немного не в форме. Молюсь. Не могу встретиться с людьми. У меня сломанный позвоночник. Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит…реабилитация и многое другое. Я не в форме как физической, так и духовной. Что будет далее даже не знаю», - призналась актриса.

Напомним, Барбара Брыльска долгое время борется с диагнозом – радикулит. Кроме того, появились слухи о том, что у нее рак. Сама известная польская актриса только подогревает слухи своими редкими появлениями на публике. Однако сама 80-летняя Барбара уверяет:

«Какой рак? Нет! О... Боже мой! Какие странные слухи!»

Свое редкое появление на публике Брыльска объясняет очень просто: она соблюдает меры безопасности, находясь все чаще на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, ведь она в таком возрасте, что находится в группе риска. А летом звезда советского кинематографа отметила круглую дату рождения.



