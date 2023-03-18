Маколей Калкин и Бренда Сонг стали дважды родителями
18.03.2023 17:53 / В мире / Прочли: 522 человек
Согласно новому отчету, у Маколея Калкина и Бренды Сонг родился второй ребенок в конце 2022 года.
Маколею Калкину и Бренде Сонг во второй раз удалось сохранить в тайне рождение ребенка. По сообщениям издания Us Weekly, у них родился сын Карсон «перед прошлым Рождеством» в 2022 году. Это означает, что паре удавалось скрывать новости от общественности около трех месяцев, что не так-то просто.
У Маколея и Бренды родился первый сын Дакота, которому уже 1 год, в апреле 2021 года, что также было секретом. Хотя эти двое тщательно скрывают свою личную жизнь, в январе 2022 года было подтверждено, что они обручились. Они вместе с 2017 года.
Хотя Бренда не часто публикует информацию о своей личной жизни с Маколеем в социальных сетях, она написала в IG поздравительный пост своему жениху в честь его 40-летия в августе 2020 года.
«Поздравляю с 40-летием — это волшебное существо», — сказала она. «Я могла бы сидеть здесь и бесконечно писать о том, какой ты замечательный, добрый, любящий, искренний, верный, честный, блестящий и веселый, и как я благодарна за то, что могу разделить с тобой эту жизнь и сделать ее еще лучше. Но, во-первых, это заняло бы у меня целую вечность, а во-вторых, ты даже этого не увидишь, потому что никогда не пользуетесь инстаграмом. Хахаха. Мой единорог, о существовании которого я никогда не думала, я самый счастливый человек в мире, потому что ты меня любишь».
До Бренды Маколей был женат на Рэйчел Майнер в 1998 году. В то время они оба были подростками и прожили в браке всего два года, прежде чем расстались. Развод был завершен в 2002 году. Затем Маколей встречался с Милой Кунис с 2002 по 2011 год.
Между тем, Бренда встречалась с Трейс Сайрус с 2010 по 2017 год, и они даже ненадолго были помолвлены. У этих двоих, похоже, были довольно бурные отношения: в 2015 году Бренда отправилась в социальные сети, чтобы извиниться за ложные слухи, которые распространились об их отношениях.
«Несколько лет назад ходили слухи, что я беременна и/или у меня был выкидыш», — написала Бренда в уже удаленном посте. «Я просто хочу сказать, что эти слухи не соответствуют действительности. Это были ложь и вымыслы. Прошу прощения, что не прояснила это раньше».
Похоже, что на Трейса все еще повлияла ложь, как сообщается, прокомментировал пост: «Да, это были лайки, КОТОРЫЕ ВЫ СДЕЛАЛИ и рассказали мне, всей моей семье и всем нашим друзьям».
Фото публикации: соц. сети Бренды Сонг.
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