Ольга Бузова рассказала об изменении семейного статуса своего отца
01.01.2022 21:55 / Шоу-бизнес / Прочли: 356 человек
Родители певицы Ольги Бузовой уже давно находятся в разводе. Если мама Ольги уже давно находится в статусе незамужней женщины, то отец обзавелся новой семьей. Об этом поведала накануне Нового 2022 года сама артистка в социальной сети Instagram.
Вчера, накануне 2022 года певица Ольга Бузова тепло поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. В своем поздравлении Ольга отметила, что нисколько не сожалеет о том, что у нее до сих пор нет семьи – ведь у нее есть любимая работа!
Новый год Ольга Бузова встречала без родителей: мама отправилась на отдых за границу, а папа встречал праздник со своей новой избранницей. Похоже, что Ольга прекрасно ладит с новой любовью своего отца:
«Любимый папа поедет со своей семьей на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное», - призналась своим подписчикам 35-летняя блондинка.
Напомним, пять лет назад Ольга Бузова со скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, которого очень любила. Поговаривают, что Тарасов изменял Ольге Бузовой еще в браке с теперь уже нынешней женой Анастасией Костенко. Впервые, за прошедшие годы после расставания Ольга Бузова встретилась лично с Дмитрием Тарасовым на одном из светских мероприятий. Там девушка не упустила возможности и со сцены публично припомнила все свои обиды. Блондинка сказала, что он будет кусать локти, что упустил такую успешную женщину, не упустив возможность напомнить, где теперь он находится, а где она.
«Я всегда представляла этот момент, как это произойдет, что я скажу при встрече? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно… А вот он … машет с галерки. Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!», - призналась со сцены бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2».
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