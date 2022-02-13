Канье Уэст выпустил плакат с именами и фото друзей, а также своих нынешних врагов
13.02.2022 20:02 / В мире / Прочли: 149 человек
Канье Уэст также сослался на свою давнюю вражду с Тейлор Свифт на постере, а также на свою недавнюю драму с Билли Айлиш.
44-летний Канье Уэст бросил тень на бывшую жену, 41-летнюю Ким Кардашьян, и ее нового кавалера Пита Дэвидсона, 28 лет. Дизайнер Yeezy опубликовал макет постера фильма «Первый мститель: Противостояние», на котором изображены две стороны, как у Мстителей: в список вошли Дрейк, его новая девушка Джулия Фокс, Трэвис Скотт и Фьючер. На противоположном? Пит вместе с Ким, Кидом Кади, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.
«Вместе мы выстоим, порознь мы падем», — гласил плакат. Канье удалил пост.
Далее он упомянул Ким и Пита — последнего из которых он назвал «Скитом» — в подписи.
«В ИНТЕРНЕТЕ ЕЩЕ НЕ НАШЛИ ДОСТОЙНУЮ ФОТО СКИТА», — написал уроженец Чикаго заглавными буквами в субботу, 12 февраля. Ким начала встречаться с Питом вскоре после их экранного поцелуя во время ее дебюта на SNL 9 октября, а двое, казалось бы, были неразлучны с тех пор. Семилетний роман Кимье подошёл к концу в прошлом году, когда основательница KKW Beauty подала на развод в феврале 2021 года.
В новой песне Канье также пошутил над Питом: «Сегодня днем сотня головорезов подъезжает к SNL / Когда я подъезжаю, по прибытии все мертвы / Они ведут себя так, как будто любят меня, а ты им даже не нравишься», Йе зачитал новую рэп-песню Fivio Foreign «City of God».
Последний пост следует за его продолжающейся драмой с Кидом Кади, который, по-видимому, должен был появиться на новом альбоме Канье «Donda 2», пока Йе не решил бросить его. Причина? Близкая дружба Кади с Питом, с которым у Канье личные проблемы из-за его отношений с Ким.
«Чтобы все знали, Кади не будет на Донде, потому что он дружит сами знаете с кем», — написал Канье ранее в тот же день, скромно используя фразу из фильма «Гарри Поттер» для злодея Волан-де-Морта, чтобы сослаться на Пита. Затем он добавил: «Теперь мы все говорим на языке Билли», сделав еще одну тонко завуалированную ссылку на 20-летнего парня, который недавно остановил концерт, чтобы дать фанату ингалятор. На шоу Билли сказала: «Я жду, пока с людьми все будет в порядке, прежде чем продолжить» — по-видимому, делая отсылку на недавнюю трагедию Трэвиса Скотта в Astro World. Примечательно, что позже Трэвис извинился и сказал, что не осознавал масштабов ситуации во время фатальной давки толпы, продолжая играть.
Что касается Кади, его, похоже, не волновали жалобы Канье на то, что его исключили из Donda 2. «Жаль, что я не хочу быть на твоем альбоме uf—in динозавров, ха-ха. Все знают, что я был лучшим в твоих альбомах с тех пор, как встретил тебя», — написал он. «Я молюсь за тебя, брат», — написал он в комментариях.
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