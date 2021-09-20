50 миллионов волонтеров из 180 стран мира принимают участие во Всемирном дне уборки

Каждый год восемь миллионов тонн пластика попадают в океаны, где вырабатывается 70 процентов мирового кислорода.

В субботу в Риме десятки добровольцев наполнили мешки, казалось, бесконечным количеством мусора вдоль реки Тибр.

«Нас так воспитали», - сказал один из молодых волонтеров. «Мы видим, что с изменением климата и глобальным потеплением все идет на юг, поэтому я думаю, что пришло время нам всем начать настоящие действия».

«Старики могут проводит политику, мы будем действовать», - сказала Тара Анжелика Светлина, наполняя очередной мешок.





В субботу в Сараево, столице Боснии, волонтеры убирали набережные и парки по всему городу.

Они также собирали мусор на склонах горы Требевич, Которые выходят на столицу и использовались для нескольких мероприятий во время зимних Олимпийских игр 1984 года.

На Всемирном Дне уборки Германия возглавила список, проведя более 900 зарегистрированных мероприятий, Франция - более 600, а Италия - более 500.

Жители Кипра, Латвии, Лихтенштейне, Молдове, Румынии, Словении и Украине вообще не регистрировали никаких событий.

В других частях света на карту поставлено еще больше. в Южной Африке, как и река Тибр, берега реки Джукскей усыпаны мусором.

Он проходит через бедный городок Александра в экономической столице ЮАР Йоханнесбурге.

Но река, пораженная сточными водами, также должна быть источником питьевой воды для людей, которые до сих пор не обеспечены водопроводной водой в своих домах.

В субботу сумки волонтеров быстро наполнились. Местные организаторы заявили, что их конечная цель - убедить жителей, что реку можно очистить настолько хорошо, чтобы из нее можно было пить.