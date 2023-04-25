Услуги энергосервисного договора: на что обратить внимание

ЭКУ используются в различных условиях, таких как жилые дома, коммерческие предприятия и промышленные объекты. На данный момент услуга энергосервисного договора очень популярна.

Особенности энергосервисного договора

Энергосервисный контракт обычно включает следующие элементы:

Энергетический аудит: компания проводит энергетический аудит для оценки моделей использования энергии и выявления потенциальных областей для улучшения.

Проектирование и установка: проектирует и устанавливает необходимое энергоэффективное оборудование и системы, такие как высокоэффективные котлы, системы ОВКВ и водосберегающие устройства.

Финансирование: может предложить варианты финансирования для покрытия стоимости оборудования и установки.

Техническое обслуживание: берет на себя ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Мониторинг и проверка: контролирует использование энергии, чтобы убедиться, что меры по энергосбережению эффективны, и предоставляет клиенту регулярные отчеты.

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Преимущества энергосервисного контракта

Заключение договора имеет ряд преимуществ:

Снижение затрат на энергию: компания в состоянии помочь снизить потребление энергии и затраты за счет внедрения энергоэффективных мер, таких как установка высокоэффективных котлов, систем ОВКВ и водосберегающих устройств. Повышение энергоэффективности: ЭСКО может помочь повысить энергоэффективность здания или объекта за счет оптимизации системы отопления и водоснабжения. Уменьшение воздействия на окружающую среду. Энергосберегающие меры также могут уменьшить углеродный след здания или объекта, способствуя экологической устойчивости. Сокращение расходов на техническое обслуживание: ЭСКО берет на себя ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования, снижая затраты на технический сервис для клиента. Тепловизионное обследование: В рамках энергетического аудита ЭСКО может провести тепловизионное обследование для выявления областей потерь или неэффективности энергии, которые можно устранить с помощью мер по энергосбережению.

Также имеется электротехническая лаборатория для проведения различных проверок. В рамках контракта компания может также провести тепловизионное обследование для определения областей, требующих улучшения. Если вы заинтересованы в заключении энергосервисного контракта, рекомендуется проконсультироваться с опытной ЭСКО, чтобы определить наиболее подходящее решение для вашего здания или объекта.