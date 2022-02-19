Партнерша Давы из танцевального шоу стала мамой

Но сегодня 24-летняя Дарья поделилась радостной новостью о том, что она стала мамой. Это уже второй ребенок для Дарья Палей, старшая дочь Николь родилась в 2019 году от супруга Сергея Сильде, с которым она и ныне состоит в отношениях.

В новой милой публикации Дарья отправила фотографию, на которой запечатлена маленькая ручка малыша, которую нежно гладим мамина рука. Пост подписала Дарья вместе с датой 10 февраля – 10.02.2022, подписав:

«Добро пожаловать в этот мир, моя любовь»

Поклонники присоединились к реакции в разделе комментариев ко многим оставленным пожеланиям от родных и близких, друзей и просто фанатов творчества Дарьи Палей. Многие оставили пожелания: «Здоровья малышке и маме!», «Поздравляю с рождением крохи!», «Здоровья всем вам, добро пожаловать!», «Ребеночку расти в любви, заботе, ласке…» и множества других добрых и напутственных слов матери и ребенку.

Дарья не из тех знаменитостей, которые часто делятся личной жизнью в социальной сети. Дело в том, что недавно она, итак, переживала из-за атак хейтеров с обвинениями в любовной связи с Давидом Манукяном. Ей постоянно приходилось оправдываться за то, чего на самом деле не было.

«Мне так было неприятно все это читать. У меня есть муж, на тот момент моей старшей дочке был всего лишь один годик, у нас все хорошо в семье, у меня даже и мыслей не было кого-либо уводить!»

Певица Ольга Бузова очень ревновала к Дарье, когда Дава участвовал в шоу «Танцы со звездами». В один момент она даже не выдержала и написала в социальной сети:

«Как циклично! Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, после меня блокируют». Единственное, что спустя некоторое время она эту запись удалила.