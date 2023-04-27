Элизабет Олсен на премьере фильма «Любовь и смерть»

Элизабет Олсен всегда выглядит стильно на красной ковровой дорожке, так было и на премьере фильма «Любовь и смерть» в Лос-Анджелесе 26 апреля. 34-летняя актриса выглядела потрясающе в шелковом красном платье без рукавов с высоким разрезом на передней части юбки и вырезом на спине платья.





Красное платье Элизабет было шелковистым и струящимся, а разрез начинался вокруг верхней части ее бедер, полностью демонстрируя ее длинные подтянутые ноги. Спина была полностью вырезана и завязана бантом посередине ее плеч. Она дополнила великолепное платье парой красных сандалий Givenchy G Woven с ремешками и кристаллами на передних ремешках. Зачесанный назад пучок с пробором посередине и матовая коричневая губная помада завершили ее образ.





Элизабет Олсен недавно была на The Today Show, где она была одета в ярко-желтое матовое атласное платье Proenza Shouler с облегающим лифом и плиссированной юбкой с черными пуговицами. Она накинула черный блейзер на плечи и дополнила ее черными кожаными туфлями Stuart Weitzman Stuart с острым носком и солнцезащитными очками Ray-Ban Original Classic Wayfarer.





Чтобы посетить «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» она снова была в красном, но на этот раз она надела винтажный комбинезон Michael Kors 1980-х годов с глубоким V-образным вырезом и широкими брюками. Свой образ она дополнила антикварными серьгами Beladora в георгианском стиле и черными туфлями с острым носком.





Новый сериал «Любовь и смерть» официально выйдет на канале HBO 27 апреля 2023 года.



