В 2022 году Меган Маркл и принц Гарри на грани развода или уже приняли решение разойтись?
14.11.2022 21:50 / В мире / Прочли: 815 человек
Еще с прошлой недели в СМИ начали накаляться слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода! Сама же пара никаких комментариев на этот счет не дает, но поведение говорит о подтверждении разрастающихся слухов.
Накануне появления данной информации пара посетила ресторан под названием Ojai. Меган Маркл и принц Гарри не смогли в достаточной мере насладиться кухней калифорнийского ресторана из-за постоянных споров. Согласно информации очевидцев, герцогиню и герцога Сассекских не смущали даже рядом сидящие гости заведения. Они громко кричали и выясняли отношения.
Согласно данным из некоторых источников пара даже уже начала бракоразводный процесс. Данную информацию не подтверждают, но и не опровергают как бывшая актриса, так и внук королевы Елизаветы II.
«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — заявила королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл.
Уже не для кого не секрет, что королевская семья недолюбливала Меган Маркл. Несмотря на это, еще при жизни королева Елизавета II пыталась сгладить ситуацию. К сожалению, у нее ничего не вышло и пара решила переехать в США и сложить свои полномочия, как старшие члены королевской семьи.
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