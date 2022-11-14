В 2022 году Меган Маркл и принц Гарри на грани развода или уже приняли решение разойтись?

Накануне появления данной информации пара посетила ресторан под названием Ojai. Меган Маркл и принц Гарри не смогли в достаточной мере насладиться кухней калифорнийского ресторана из-за постоянных споров. Согласно информации очевидцев, герцогиню и герцога Сассекских не смущали даже рядом сидящие гости заведения. Они громко кричали и выясняли отношения.





Согласно данным из некоторых источников пара даже уже начала бракоразводный процесс. Данную информацию не подтверждают, но и не опровергают как бывшая актриса, так и внук королевы Елизаветы II.

«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — заявила королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл.





Уже не для кого не секрет, что королевская семья недолюбливала Меган Маркл. Несмотря на это, еще при жизни королева Елизавета II пыталась сгладить ситуацию. К сожалению, у нее ничего не вышло и пара решила переехать в США и сложить свои полномочия, как старшие члены королевской семьи.