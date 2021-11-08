Майнеры биткоина заработали в октябре 2021 года более $1,72 млрд

В октябре биткоин подорожал более чем на 40%. Криптовалюта обновила исторический максимум, который был установлен в мае и превысил $67 тыс. 2 ноября биткоин торгуется на криптобирже Binance по $61,5 тыс., а его капитализация составляет $1,16 трлн.

В октябре майнеры биткоина, по данным The Block, заработали $1,72 млрд. Более 90% дохода майнеров пришлось на вознаграждения за найденный блок в размере 6,25 BTC ($386,3 тыс. по актуальному курсу на 18:20 1 ноября). Еще почти 10% дохода было получено в качестве комиссии за транзакции в сети.

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