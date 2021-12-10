Дана Борисова отреагировала на признание Татьяны Булановой о харассменте

52-летняя Татьяна Буланова рассказала в своем откровенном интервью о том, что ее домогался один очень влиятельный бизнесмен. Помощники этой персоны заявляли, что, если она ответит взаимностью – обеспечит себе безбедное существование за границей в будущем. К счастью, на тот момент ее защитил возлюбленный Николай Тагрин.

А только осень звезда заявляла, что никогда не становилась жертвой харассмента, не ощущала оскорбительного отношения со стороны мужчин. Более того, она называла проститутками тех, кто рассказывал про опыт пережитого харассмента. Заявление Булановой всколыхнули общественность. Так, не смогла промолчать, и телеведущая Дана Борисова:

«Я рада, что наконец-то Татьяна стала настоящей женщиной. Поздравляю! Ее тоже домогались», - заявила 45-летняя телеведущая.

Стоит отметить, что раньше Дана Борисова была более резкой в высказываниях о Татьяне Булановой. Так, она говорила, якобы звезда 90-х общалась с криминальными авторитетами и часто меняла партнеров.

Напомним, что ранее заявляла о харассменте актриса Елена Проклова. В своем интервью она так и не назвала имя человека, который домогался, но все заподозрили режиссера Олега Табакова. Актриса тогда получила волну хейта и порцию негодования со стороны артистов, которые встали на защиту именитого народного артиста.