Нынешняя пассия Максима Виторгана – совершенно другая по типажу от Ксении Собчак
08.12.2021 12:32 / Шоу-бизнес / Прочли: 449 человек
После тяжелого и скандального расставания с телеведущей Ксенией Собчак Максим Виторган начал отношения с актрисой Нино Нинидзе. Многие поклонники сильно удивились такому выбору избранницы: ведь бывшая и теперешняя совершенно разных типажей. Но актер уверяет, что в этом выборе он не видит ничего странного!
В интервью Светлане Бондарчук 49-летний Максим Виторган рассказал подробности о своей личной жизни. Так, телеведущую и организатора светских вечеринок в Москве Светлану Бондарчук интересовал вопрос: «Как он мог выбрать в качестве партнеров таких совершенно разных женщин?»
«Да они вообще обе с разных планет!», - удивилась Светлана.
Максим поспешил все объяснить:
«Человек – вообще сложный компот! Вообще полярность во взглядах – это совершенно нормальное явление. Это невозможно объяснить словами, ты просто понимаешь, что созвучен с тем или иным человеком. Вот и все. У меня есть друзья, с которыми мы дружим уже более 20 лет. Мы во многих аспектах очень разные, а в некоторых вопросах ну просто непримиримые, при этом между нами существует некая общность. Я даже не знаю, как это объяснить!? Природа юмора или такое ощущение жизни!», - признался Максим Виторган.
Актер признался, что знает пары, которые вообще на первый взгляд несовместимы.
«Вкусы и взгляды совершенно ни в чем не совпадают, но они даже не планируют расходится. Такое ощущение, что у них, кроме спальни вообще нет пересечения», - добавил артист.
Напомним, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана продлился почти 6 лет. Это был третий брак для актера, теперь он встречается с актрисой Нино Нинидзе, и поклонники подозревают, что эти отношения скоро перерастут во что-то более серьезное.
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