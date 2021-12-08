Нынешняя пассия Максима Виторгана – совершенно другая по типажу от Ксении Собчак

В интервью Светлане Бондарчук 49-летний Максим Виторган рассказал подробности о своей личной жизни. Так, телеведущую и организатора светских вечеринок в Москве Светлану Бондарчук интересовал вопрос: «Как он мог выбрать в качестве партнеров таких совершенно разных женщин?»

«Да они вообще обе с разных планет!», - удивилась Светлана.





Максим поспешил все объяснить:

«Человек – вообще сложный компот! Вообще полярность во взглядах – это совершенно нормальное явление. Это невозможно объяснить словами, ты просто понимаешь, что созвучен с тем или иным человеком. Вот и все. У меня есть друзья, с которыми мы дружим уже более 20 лет. Мы во многих аспектах очень разные, а в некоторых вопросах ну просто непримиримые, при этом между нами существует некая общность. Я даже не знаю, как это объяснить!? Природа юмора или такое ощущение жизни!», - признался Максим Виторган.

Актер признался, что знает пары, которые вообще на первый взгляд несовместимы.

«Вкусы и взгляды совершенно ни в чем не совпадают, но они даже не планируют расходится. Такое ощущение, что у них, кроме спальни вообще нет пересечения», - добавил артист.

Напомним, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана продлился почти 6 лет. Это был третий брак для актера, теперь он встречается с актрисой Нино Нинидзе, и поклонники подозревают, что эти отношения скоро перерастут во что-то более серьезное.