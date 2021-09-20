Джонни Депп и Марион Котийяр будут отмечены на кинофестивале в Сан-Себастьяне





Каждый год знаменитости стекаются в баскский город на атлантическом побережье Испании на это мероприятие.





В этом году премию Доностиа получат два громких имени: Джонни Депп и Марион Котийяр получат награду за выдающийся вклад в мир кино.

После своего выступления на Венецианском кинофестивале Антонио Бандерас и Пенелопа Крус также примут участие в мероприятии в Сан-Себастьяне.





Сигурни Уивер, звезда фильмов о пришельцах и охотниках за привидениями, была выбрана для украшения официального плаката фестиваля в этом году.

На высшую награду - «Золотую раковину» претендуют 16 фильмов, две трети из которых сняты из Европы.





Конечно, Испания будет широко представлена, поскольку Сан-Себастьян - настоящая достопримечательность латиноамериканского кино.





Среди фильмов, премьера которых состоится здесь, - долгожданная комедия «Хороший босс» с Хавьером Бардемом в главной роли.

Наконец, на фестивале будут представлены новые кинематографические имена, например, многообещающий талант Алехандро Аменабар, который представит премьеру своего сериала «Фортуна». Сериал рассказывает о давно потерянном сокровище, которое всплывает со дна моря.

Устойчивая мода также будет представлена на 69-м фестивале в Сан-Себастьяне в виде восстановленного текстиля, в данном случае с красной ковровой дорожки. Они будут сделаны из переработанных материалов, которые по окончании мероприятия будут превращены в одежду.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит с 17 по 25 сентября.







