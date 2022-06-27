Юрия Шатунова кремировали и захоронили прах на Троекуровском кладбище
27.06.2022 17:03 / Происшествия / Прочли: 1088 человек
Сегодня второй день, как проходит прощание с артистом Юрием Шатуновым. Певец скоропостижно скончался 23 июня от ишемической недостаточности в карете скорой помощи. Вчера его провожали поклонники и неравнодушные к произошедшему горю люди, а сегодня траурную церемонию посетили родные и близкие артиста.
Еще утром с Шатуновым простились Николай Басков, Игорь Крутой, а также многие другие публичные люди из мира шоу-бизнеса. Днем с Юрием Шатуновым прощались супруга и дети, которые прилетели с Германии.
Около 16 часов Юрия Шатунова кремировали, а прах разделили на две части: одну из которых семья артиста заберет за границу, где будет проведена еще одна траурная церемония. Именно в Германии Шатунов проживал некоторое время вместе с семьей еще в 2000-х годах. Вторая же часть будет захоронена на уже определившимся месте Троекуровского кладбища. Именно так хотел сам Шатунов, описав это в завещании в случае своей смерти.
Вопреки нарастающим слухам о том, что семьи Шатунова не будет на прощальной церемонии –, они ее посетили. «Папа, прощай!», - написали родные в социальных сетях.
Церемония была закрытой, журналистов туда не пускали, но менеджеры Юрия Шатунова опубликовали несколько фото и видео момента прощания, которое проводилось в траурном зале Троекурово. После завершения обряда священником, гроб закрыли и опустили в специально углубление для проведения кремации.
Днем ранее к экс-солисту группы «Ласковы май» пришли более 16 тысяч поклонников, которые рыдали и усыпали гроб белыми розами.
Близкие и родные до сих пор не могут поверить в случившееся. Шатунову стало плохо в момент, когда он отдыхал с друзьями. Артист сказал, что ему стало нехорошо и его немедленно попытались довезти до ближайшей больницы. Из районной больницы его переправляли в Домодедово, по дороге он скончался от обширного инфаркта. Врачи сказали, что спасти его было невозможно.
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