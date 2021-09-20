Популярный смартфон Samsung Galaxy A и Galaxy M по умолчанию загружен и загружен
20.09.2021 09:32 / Интернет / Прочли: 1058 человек
На смартфонах Samsung среднего уровня серии Galaxy A и бюджетных смартфонах Galaxy M обнаружена неопределенная ошибка, из-за которой они зависают и перезагрузки.
Популярный смартфон Samsung Galaxy A и Galaxy M по умолчанию загружен и загружен
Как сообщает SamMobile, на смартфонах Samsung среднего уровня серии Galaxy A и бюджетных смартфонах Galaxy M обнаружена неопределенная ошибка, из-за которой они зависают и перезагрузки.
Об этих проблемах сообщили владельцы Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51. Последний, напомним, был одним из самых продаваемых телефонов 2020 года. Некоторые устройства перезагружаются постоянно, причем проблема проявляется уже пару месяцев. Samsung пока не комментирует проблему.
Сервисные центры Samsung посоветовали некоторым пострадавшим владельцам заменить материнскую плату, это стоит более $ 100. Также стоит отметить, что устройства построены на базе однокристальных систем Samsung Exynos. Но совсем не факт, что причина в микросхемах Samsung. Возможна, проблема связана с программным обеспечением. В настоящее время решение проблемы нет, сброс к заводским настройкам не помогает.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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