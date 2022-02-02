Александр Масляков впервые не будет вести очередной выпуск «КВН»
02.02.2022 20:15 / Шоу-бизнес / Прочли: 644 человек
Грядет новый, 61-й сезон телевизионной передачи «КВН», но ее неизменный ведущий не сможет на этот раз провести выпуск. Перед трансляцией Александр Масляков записал видео обращение, в котором объяснил почитателям проекта о том, что он заболел COVID-19.
80-летний Александр Васильевич обратился ко всем командам участникам и зрителям и рассказал, что из-за коронавируса он пропустит первые несколько передач «КВН».
«К сожалению, коронавирус второй раз подкрался ко мне. Говорят, что нужно определенное время посидеть дома. Но «КВН» не может выходить без ведущего», - рассказал Александр Масляков.
Александр Васильевич признался, что на первых играх его заменят знаменитые участники проекта, а также люди, которые хорошо знают этот проект.
«Позже посмотрим, у кого как сложится с ведением передачи», - заявил бессменный ведущий.
В завершении ведущий поприветствовал всех участников 61-го сезона и пожелал удачи тем, кто начинает, а также всем давно узнаваемым популярным его участникам.
Напомним, что еще осенью 2021 года Александр Масляков начал поговаривать о завершении карьеры, но окончательно решения так и не принял. По всей видимости, за этот период он так и не нашел достойной кандидатуры на свою замену. О своем сыне Александре он говорил, что более сильная сторона связана с организационными вопросами, техническими. Но как ведущему он это детище, так и не смог доверить. Поговаривали и о внучке Маслякова, она пробовала свои силы в юношеской лиге передачи.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
У эстрадного певца Александра Серова родился внук
08.02.2022 20:02 / Шоу-бизнесДочь популярного эстрадного артиста Александра Серова сообщила замечательную новость о том, что она вновь стал...
В 2022 году Тигран Салибеков заявил о разрыве отношений с супругой
08.02.2022 17:23 / Шоу-бизнесТигран Салибеков рассказал о том, что он так и не смог восстановить прежние дружественные отношения с его жено...
Анна Заворотнюк высказалась, почему не поздравила публично Петра Чернышева
07.02.2022 22:58 / Шоу-бизнесВчера, 6 февраля фигуристу Петру Чернышеву исполнилось 51 год. Его коллеги посвятили множество поздравлений в ...
Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер
07.02.2022 21:46 / Шоу-бизнесО серьезном разладе в отношениях между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовой ходят множество разных слухов, ...
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней, даже не смотря на проживание той в дворце
06.02.2022 18:27 / Шоу-бизнесСтанислав Садальский нашел новую причину для того, чтобы в мире шоу-бизнеса разразился очередной громкий сканд...
Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери
06.02.2022 17:56 / ИнтернетУже почти три года актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется со страшным диаг...
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 2-й день рождения дочери Евы
05.02.2022 21:00 / ИнтернетСегодня, 5 февраля счастливые родители троих совместных детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечали вт...
Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить
05.02.2022 20:35 / КриминалНесколько дней назад общественность узнала о жутких подробностях смерти «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой....
Мария Голубкина не на шутку заволновалась о жизни и здоровье Ксении Собчак
05.02.2022 20:02 / ОбществоК огромному количеству недоброжелателей журналистки и телеведущей Ксении Собчак, похоже, присоединилась и актр...
Мерьем Узерли посетила закрытую вечеринку в столице
05.02.2022 19:10 / ОбществоПосле кинопроката турецкого сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли обрела невероятную популярность. ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар