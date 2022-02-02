Александр Масляков впервые не будет вести очередной выпуск «КВН»

80-летний Александр Васильевич обратился ко всем командам участникам и зрителям и рассказал, что из-за коронавируса он пропустит первые несколько передач «КВН».

«К сожалению, коронавирус второй раз подкрался ко мне. Говорят, что нужно определенное время посидеть дома. Но «КВН» не может выходить без ведущего», - рассказал Александр Масляков.

Александр Васильевич признался, что на первых играх его заменят знаменитые участники проекта, а также люди, которые хорошо знают этот проект.

«Позже посмотрим, у кого как сложится с ведением передачи», - заявил бессменный ведущий.

В завершении ведущий поприветствовал всех участников 61-го сезона и пожелал удачи тем, кто начинает, а также всем давно узнаваемым популярным его участникам.

Напомним, что еще осенью 2021 года Александр Масляков начал поговаривать о завершении карьеры, но окончательно решения так и не принял. По всей видимости, за этот период он так и не нашел достойной кандидатуры на свою замену. О своем сыне Александре он говорил, что более сильная сторона связана с организационными вопросами, техническими. Но как ведущему он это детище, так и не смог доверить. Поговаривали и о внучке Маслякова, она пробовала свои силы в юношеской лиге передачи.