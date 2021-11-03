2021 году Эксплуатация электромобиля снижает количество парниковых газов, даже если машина заряжается от "угольной сети"





«Даже для Индии и Китая, все еще сильно зависящих от угольной энергетики, преимущества электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) очевидны», – заявил Питер Мокк, управляющий директор ICCT в Европе.

В исследовании оценивались выбросы от электромобилей среднего размера, зарегистрированных в 2021 году или в Индии, Китае, США или в Европе. Анализ показал, что выбросы в течение всего срока службы электромобиля в Европе на 66 – 69% ниже, чем у автомобиля, потребляющего бензин. В США – 60 – 68%. В Китае, где используется больше угля, EV приводит к сокращению выбросов на 37-45%, а в Индии этот показатель составит 19-34%.





Важно отметить, что в исследовании предполагается, что транспортное средство было зарегистрировано в 2021 году и будет находиться в пути около 18 лет. Авторы исследования пришли к выводу о ряде потенциальных сокращений выбросов для каждого региона, рассмотрев энергетический баланс в рамках существующей политики. Но трудно предсказать, как изменится мировая энергетическая инфраструктура. В исследовании также не учитываются другие экологические последствия, не связанные с климатом, которые могут возникнуть при сборке автомобилей, например добыча полезных ископаемых и отходы заводов.

Однако и ученые, и власти понимают, что транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания любого типа не способны обеспечить сокращение выбросов парниковых газов. Вот почему нужно искать альтернативу. Авторы доклада также говорят, что уже через год использования электромобиля объем сэкономленных выбросов покрывает выбросы, сделанные при создании аккумулятора.



