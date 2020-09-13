О том, что Европа активно готовится ко второй волне коронавируса









В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: «Европа готовится ко второй волне коронавируса, поскольку продолжающиеся вспышки повышают вероятность введения новых ограничений».

Все это происходит на фоне путешествий по континенту миллионов людей.

Бельгийское правительство предупредило жителей страны, что возможны новые ограничительные меры после всплеска коронавируса. Власти Каталонии (на юге Испании) проинформировали общественность о том, что тоже пойдут на подобные шаги, если в течение 10 дней коронавирус не возьмут под контроль.

После резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи Франция призвала к усилению бдительности. В Германии крайне обеспокоены увеличением количества заболевших в течение нескольких недель. При это некоторые эксперты говорят, что Германия находится на пороге второй волны коронавируса, другие утверждают, что она уже началась, а некоторые уверены, что «постоянная волна» продлится вплоть до выпуска вакцины.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес говорит о том, что в ЕС разработали стратегию, которая не допустит глобального карантина и остановки экономики снова, если случится вторая волна COVID-19.

Текст: Т. Сокот



