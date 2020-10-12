Covid по всей Европе: Великобритания готовится к новым запретам, и Европа тоже борется с пандемией









Европа тоже надеялась положить конец Covid, однако вирус снова активен. Число заболевших растет, а вслед за ними - и госпитализация.





Каждая страна пытается найти правильную комбинацию мер – локальный карантин, инициативы проверки и отслеживания заболеваных, экономическая поддержка и общественная коммуникация. Пока правительство Великобритании готовится обнародовать ряд новых правил изоляции, репортеры BBC из Франции, Германии и других европейских столиц объясняют, как у них дела.

Все ключевые показатели вызывают озабоченность. Ежедневно фиксируется приблизительно 18 000 новых случаев. Число заболевших составляет 116 на 100 000 человек. Оно и дальше увеличивается. Врачи говорят, что главный вектор - это молодые люди, возобновляющие социальную жизнь после изоляции. Они же и передают вирус.





Тем не менее, есть изменение по сравнению с первой волной (март-апрель), потому что на этот раз, благодаря тестированию, очевидны большие региональные и городские / сельские различия. Эпидемия все чаще рассматривается как городское явление. Это означает, что ответа правительства не будет, а именно, вряд ли когда-либо стоит ожидать еще один национальный карантин.





Вместо этого органы здравоохранения разработали сложную систему региональных уровней предупреждения. Около двух третей государств сейчас находится в красной зоне. Это означает, что вирус в этой зоне активно распространяется.





С каждым уровнем вступают в силу новые ограничения. Например, в Париже, где действует максимальная тревога, и в пяти других городах бары закрыты.





На самом низком уровне готовности количество участников собраний ограничено до 30 человек; на более высоких уровнях ограничение составляет 10. Кроме того, представители правительства в регионах имеют дискреционные полномочия предписывать другие меры, такие как обязательное ношение масок в Париже.





Текст: Т. Сокот



