Covid по всей Европе: Великобритания готовится к новым запретам, и Европа тоже борется с пандемией
12.10.2020 08:52 / Общество / Прочли: 499 человек
Работники ресторанов и баров устроили "похороны" своего дела в Париже.
Европа тоже надеялась положить конец Covid, однако вирус снова активен. Число заболевших растет, а вслед за ними - и госпитализация.
Каждая страна пытается найти правильную комбинацию мер – локальный карантин, инициативы проверки и отслеживания заболеваных, экономическая поддержка и общественная коммуникация. Пока правительство Великобритании готовится обнародовать ряд новых правил изоляции, репортеры BBC из Франции, Германии и других европейских столиц объясняют, как у них дела.
Все ключевые показатели вызывают озабоченность. Ежедневно фиксируется приблизительно 18 000 новых случаев. Число заболевших составляет 116 на 100 000 человек. Оно и дальше увеличивается. Врачи говорят, что главный вектор - это молодые люди, возобновляющие социальную жизнь после изоляции. Они же и передают вирус.
Тем не менее, есть изменение по сравнению с первой волной (март-апрель), потому что на этот раз, благодаря тестированию, очевидны большие региональные и городские / сельские различия. Эпидемия все чаще рассматривается как городское явление. Это означает, что ответа правительства не будет, а именно, вряд ли когда-либо стоит ожидать еще один национальный карантин.
Вместо этого органы здравоохранения разработали сложную систему региональных уровней предупреждения. Около двух третей государств сейчас находится в красной зоне. Это означает, что вирус в этой зоне активно распространяется.
С каждым уровнем вступают в силу новые ограничения. Например, в Париже, где действует максимальная тревога, и в пяти других городах бары закрыты.
На самом низком уровне готовности количество участников собраний ограничено до 30 человек; на более высоких уровнях ограничение составляет 10. Кроме того, представители правительства в регионах имеют дискреционные полномочия предписывать другие меры, такие как обязательное ношение масок в Париже.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / НаукаОбратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают,...
Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения
05.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Финляндии проводилась масштабная спасательная операция. Суть в том, что пассажирский паром Viking Amorella с...
О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом
05.11.2020 23:44 / СпортРечь идет о матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. В этот раз сборная России выступала в г...
О том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктов
05.11.2020 22:32 / ЭкономикаРанее власти КНР и ЕС подписали соглашение, которое касалось защиты региональных продуктов....
Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль
05.11.2020 22:28 / В миреВ сельсовете поселка Чабаны, Киевская область, сообщили о том, что вместе с представителями чрезвычайных служб...
Эксперт: ЗОЖ экономически выгоден
05.11.2020 22:07 / ОбществоОтказ от вредных привычек и правильное питания экономически выгодные в финансовом плане. Это мнение принадлежи...
О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы
05.11.2020 21:55 / ОбществоВласти Санкт-Петербурга проинформировали общественность о продолжении роста заболеваемости COVID-19 до начала ...
О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией
04.11.2020 23:04 / ОбществоПредставители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в меро...
Представители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака
04.11.2020 22:57 / ОбществоОбратим нимание на мнение главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Андрея Каприна. Он ранее завил, ...
Ученые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / ОбществоДля того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, ч...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар