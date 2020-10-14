Коронавирус: Франция вводит комендантский час в ночное время для борьбы со второй волной





Президент Франции Эммануэль Макрон объявил ночной комендантский час в Париже и восьми других городах, чтобы попытаться обуздать быстрое распространение коронавируса.

Эта мера - с 21:00 до 06:00 - вступит в силу с субботы и продлится не менее четырех недель, заявил Макрон.

«Мы должны действовать. Нам нужно остановить распространение вируса», - сказал он.

Также объявлено чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Еще 22 951 случай Covid-19 подтвердили в среду.

По всей Европе правительства вводят новые ограничения для борьбы со второй волной инфекций.

В Нидерландах действует частичная изоляция, закрываются кафе и рестораны.

В северо-восточном регионе Испании, Каталонии, бары и рестораны закроются на 15 дней с четверга.

Чешская Республика закрыла школы и бары. В этой стране самый высокий уровень инфицирования в Европе за последние две недели - 581,3 случая на 100000 человек.

Текст: Т. Сокот



