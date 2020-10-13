Коронавирус: Европа ужесточает меры на фоне резкого роста случаев заболевания





Чешская Республика вводит трехнедельный частичный карантин для школ, баров и клубов, поскольку Европа изо всех сил пытается сдержать резкий рост случаев Covid-19.

В стране самый высокий в регионе уровень новой инфекции на 100 000 человек. Рестораны закрыты. Употребление алкоголя в общественных местах запрещено.

В Нидерландах объявлено о частичной изоляции. Маски снова стали обязательными в общественных помещениях.

Между тем во многих странах число госпитализаций снова растет.





Мартин Хирш, глава группы государственных больниц APHP, предупредил, что к концу следующей недели больницы в Париже могут заполнить 90% коек интенсивной терапии.

Ожидается, что президент Эммануэль Макрон объявит о новых ограничениях в телеобращении в среду. По сообщениям местных СМИ, в городах, считающихся горячими точками, в том числе в Париже, возможно введут комендантский час по вечерам.

Текст: Т. Сокот



