Выборы в США-2020: Байден и Трамп ударили по штатам
02.11.2020 12:06 / Политика / Прочли: 578 человек
Дональд Трамп и Джо Байден путешествуют по стране, когда предвыборная гонка в США подходит к концу.
74-летний президент-республиканец Трамп посетил пять штатов на полях сражений, в то время как его 77-летний соперник от Демократической партии выступил на мероприятии в Пенсильвании - также в штате, где конкуренция очень высока.
Байден, бывший вице-президент, по результатам последних опросов перед выборами во вторник уверенно лидирует по всей стране.
Но это не совсем очевидный случай в ключевых состояниях, которые могут решить результат.
Более 90 миллионов человек уже проголосовали при досрочном голосовании, что ставит страну на путь к самой высокой явке избирателей за столетие.
Выборы проходят на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. В США зарегистрировано больше случаев заражения и больше смертей, чем в любой другой стране мира, и только в воскресенье было зарегистрировано более 81 000 новых случаев заражения.
Ведущий вирусный эксперт Энтони Фаучи резко раскритиковал действия администрации Трампа в связи с пандемией, вызвав в воскресенье упрек со стороны Белого дома.
Трамп в последний раз набирает голоса в пяти штатах.
У президента-республиканца был суровый график воскресенья: митинги прошли в Айове, Мичигане, Северной Каролине и Джорджии, а затем во Флориде - во всех штатах, где опросы показывают более жесткую гонку.
Выступление президента происходило на фоне снегопада и температуры, близкой к отрицательной.
Выступая в Вашингтоне, городе в Мичигане, к северу от Детройта, Трамп сказал своим сторонникам, что под его руководством автомобильная промышленность штата была возрождена.
«Экономика сейчас растет самыми высокими темпами, когда-либо зарегистрированными», - заявил он.
Экономика США продемонстрировала рекордный рост в 33% в третьем финансовом квартале этого года после рекордного сокращения на 31% во втором. Но экономисты предупреждают, что на преодоление ущерба, нанесенного пандемией - крупнейшего спада в экономике США за более чем 80 лет, - еще могут потребоваться годы.
Трамп активно борется за свою политическую жизнь.
На более позднем митинге в Дубуке, штат Айова, к которому присоединились известные сторонники, такие как его дочь Иванка и помощница Хоуп Хикс, Трамп пообещал безопасные границы и более консервативных судей в судах.
Обращаясь к Covid-19, он сказал своим сторонникам, что у них есть выбор между «смертельной изоляцией Байдена» или «безопасной вакциной, которая положит конец пандемии».
Его комментарии прозвучали после того, как доктор Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщил газете Washington Post, что США «ждут большие неприятности» в ближайшие месяцы.
Насколько Covid-19 связан с выборами?
Байден «серьезно относился к Covid с точки зрения общественного здравоохранения», в то время как президент Трамп имел другую точку зрения и сосредоточился на «экономике и открытии страны», добавил он.
Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил в воскресенье, что комментарии доктора Фаучи «неприемлемы», заявив, что эксперт решил «критиковать президента в СМИ и заявить о своих политических взглядах, восхваляя оппонента президента».
Байден ведет активную кампанию в Пенсильвании.
Байден направился в Пенсильванию, место своего рождения и другой ключевой штат. В 2016 году Трамп там немного выиграл, но опросы показывают, что в этом году Байден немного опередил.
Мистер Байден провел митинг на открытом воздухе в Филадельфии.
На митинге в Филадельфии Байден обратился к чернокожему населению города, пообещав бороться с «системным расизмом» в США и подверг критике действия президента по борьбе с пандемией - то, что в непропорционально большой степени затронуло афроамериканцев.
«Это почти преступно, как он с этим справился», - сказал он. «Это событие с массовыми жертвами в черном сообществе, и в этом нет никакой необходимости».
Почему расизм по-прежнему является проблемой для самой могущественной страны мира
Где Трамп и Байден выступают против оружия, расы и климата.
Ранее в тот же день Байден также обратился к избирателям-латиноамериканцу с помощью твита на испанском, в котором говорилось о разделении семей мигрантов на границе и его реакции на ураган Мария после того, как он обрушился на Пуэрто-Рико.
«Президент Трамп неоднократно нападал на достоинство латиноамериканских семей», - сказано в твите. «Это закончится, когда я стану президентом».
Байден также обратился к сообщению новостного сайта Axios, в котором говорится, что Трамп объявит о победе во вторник вечером, если все будет выглядеть так, как будто он будет впереди. «Президент не собирается украсть эти выборы», - сказал Байден.
Трамп опроверг отчет Axios, но сказал журналистам перед митингом в Северной Каролине, что подсчет бюллетеней после дня выборов - это «ужасно».
«Я не думаю, что это справедливо, что мы должны ждать долгое время после выборов», - сказал он.
Байден также раскритиковал Трампа за то, что он воодушевил своих сторонников после того, как некоторые заставили автобус кампании Байдена остановиться на шоссе в Техасе, и ФБР подтвердило, что расследует это. В воскресенье президент написал в Твиттере, что, по его мнению, «эти патриоты не сделали ничего плохого».
В предвыборной кампании Байдена говорилось, что он и его напарница Камала Харрис в понедельник «разойдутся» по «всем четырем углам» Пенсильвании, к ним присоединятся их партнеры и поп-звезды Леди Гага и Джон Легенд.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Молдавия: введен режим ЧП в области здравоохранения по причине коронавируса
28.11.2020 00:19 / В миреПредставители пресс-службы правительства Молдавии проинформировали общественность о том, что принято решение в...
Иммунолог о том, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
28.11.2020 00:05 / ОбществоОбратим внимание на сообщение главы Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекци...
Макрон обещал, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми
27.11.2020 23:56 / ПолитикаОбратим внимание на сообщение французского лидера Эммануэля Макрона. Он заявил, что после объявления Францией ...
Трагедия в Краснодарском крае: 4 человека погибли в результате ДТП на переезде
27.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Краснодарском крае, город Усть-Лабинск, есть жертвы ДТП на железнодорожном переезде - 4 человека. ...
Вирусолог о том, что огромное количество москвичей встретятся с COVID еще до Нового года
27.11.2020 23:45 / ОбществоСуть в том, что большая часть жителей Москвы встретится с коронавирусом до Нового года. Возможно, с ними это у...
Игровая площадка Вулкан 24 - доступность и релеватность гемблинга
27.11.2020 22:41 / ОбществоВулкан 24 казино– универсальный игровой портал, который обладает должным количеством инструментов для системат...
Российские военные провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
26.11.2020 23:17 / ПроисшествияРоссийские военные смогли провести испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого, Баренцево море....
Об отказе парламента Армении отменять военное положение
26.11.2020 23:04 / ПолитикаОбратим внимание на тот факт, что парламент Армении на заседании отказался отменять военное положение в стране...
О том, что Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции
26.11.2020 22:54 / В миреЕвропарламент принял резолюцию, которая касается необходимости введения санкций против Турции. Сообщение этого...
Ученые о том, почему исчезли леса Алтая
26.11.2020 22:46 / НаукаРоссийские исследователи в сотрудничестве с коллегами из Польши и Китая смогли выяснить, что же спровоцировало...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар