Выборы в США-2020: Байден и Трамп ударили по штатам





74-летний президент-республиканец Трамп посетил пять штатов на полях сражений, в то время как его 77-летний соперник от Демократической партии выступил на мероприятии в Пенсильвании - также в штате, где конкуренция очень высока.

Байден, бывший вице-президент, по результатам последних опросов перед выборами во вторник уверенно лидирует по всей стране.

Но это не совсем очевидный случай в ключевых состояниях, которые могут решить результат.

Более 90 миллионов человек уже проголосовали при досрочном голосовании, что ставит страну на путь к самой высокой явке избирателей за столетие.

Выборы проходят на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. В США зарегистрировано больше случаев заражения и больше смертей, чем в любой другой стране мира, и только в воскресенье было зарегистрировано более 81 000 новых случаев заражения.

Ведущий вирусный эксперт Энтони Фаучи резко раскритиковал действия администрации Трампа в связи с пандемией, вызвав в воскресенье упрек со стороны Белого дома.

Трамп в последний раз набирает голоса в пяти штатах.

У президента-республиканца был суровый график воскресенья: митинги прошли в Айове, Мичигане, Северной Каролине и Джорджии, а затем во Флориде - во всех штатах, где опросы показывают более жесткую гонку.

Выступление президента происходило на фоне снегопада и температуры, близкой к отрицательной.

Выступая в Вашингтоне, городе в Мичигане, к северу от Детройта, Трамп сказал своим сторонникам, что под его руководством автомобильная промышленность штата была возрождена.

«Экономика сейчас растет самыми высокими темпами, когда-либо зарегистрированными», - заявил он.

Экономика США продемонстрировала рекордный рост в 33% в третьем финансовом квартале этого года после рекордного сокращения на 31% во втором. Но экономисты предупреждают, что на преодоление ущерба, нанесенного пандемией - крупнейшего спада в экономике США за более чем 80 лет, - еще могут потребоваться годы.

Трамп активно борется за свою политическую жизнь.

На более позднем митинге в Дубуке, штат Айова, к которому присоединились известные сторонники, такие как его дочь Иванка и помощница Хоуп Хикс, Трамп пообещал безопасные границы и более консервативных судей в судах.

Обращаясь к Covid-19, он сказал своим сторонникам, что у них есть выбор между «смертельной изоляцией Байдена» или «безопасной вакциной, которая положит конец пандемии».

Его комментарии прозвучали после того, как доктор Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщил газете Washington Post, что США «ждут большие неприятности» в ближайшие месяцы.

Насколько Covid-19 связан с выборами?

Байден «серьезно относился к Covid с точки зрения общественного здравоохранения», в то время как президент Трамп имел другую точку зрения и сосредоточился на «экономике и открытии страны», добавил он.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил в воскресенье, что комментарии доктора Фаучи «неприемлемы», заявив, что эксперт решил «критиковать президента в СМИ и заявить о своих политических взглядах, восхваляя оппонента президента».

Байден ведет активную кампанию в Пенсильвании.

Байден направился в Пенсильванию, место своего рождения и другой ключевой штат. В 2016 году Трамп там немного выиграл, но опросы показывают, что в этом году Байден немного опередил.

Мистер Байден провел митинг на открытом воздухе в Филадельфии.

На митинге в Филадельфии Байден обратился к чернокожему населению города, пообещав бороться с «системным расизмом» в США и подверг критике действия президента по борьбе с пандемией - то, что в непропорционально большой степени затронуло афроамериканцев.

«Это почти преступно, как он с этим справился», - сказал он. «Это событие с массовыми жертвами в черном сообществе, и в этом нет никакой необходимости».

Почему расизм по-прежнему является проблемой для самой могущественной страны мира

Где Трамп и Байден выступают против оружия, расы и климата.

Ранее в тот же день Байден также обратился к избирателям-латиноамериканцу с помощью твита на испанском, в котором говорилось о разделении семей мигрантов на границе и его реакции на ураган Мария после того, как он обрушился на Пуэрто-Рико.

«Президент Трамп неоднократно нападал на достоинство латиноамериканских семей», - сказано в твите. «Это закончится, когда я стану президентом».

Байден также обратился к сообщению новостного сайта Axios, в котором говорится, что Трамп объявит о победе во вторник вечером, если все будет выглядеть так, как будто он будет впереди. «Президент не собирается украсть эти выборы», - сказал Байден.

Трамп опроверг отчет Axios, но сказал журналистам перед митингом в Северной Каролине, что подсчет бюллетеней после дня выборов - это «ужасно».

«Я не думаю, что это справедливо, что мы должны ждать долгое время после выборов», - сказал он.

Байден также раскритиковал Трампа за то, что он воодушевил своих сторонников после того, как некоторые заставили автобус кампании Байдена остановиться на шоссе в Техасе, и ФБР подтвердило, что расследует это. В воскресенье президент написал в Твиттере, что, по его мнению, «эти патриоты не сделали ничего плохого».

В предвыборной кампании Байдена говорилось, что он и его напарница Камала Харрис в понедельник «разойдутся» по «всем четырем углам» Пенсильвании, к ним присоединятся их партнеры и поп-звезды Леди Гага и Джон Легенд.

Текст: Т. Сокот



