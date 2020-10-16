Выборы в США: Трамп и Байден отклоняют ключевые вопросы телевизионного гриля





Президент США Дональд Трамп и его кандидат от Демократической партии Джо Байден ответили на ключевые вопросы во время отдельных телевизионных мероприятий, посвященных встрече с избирателями.

Трамп, республиканец, отказался отречься от странного онлайн-заговора, а Байден, демократ, не стал разглашать планы относительно Верховного суда.

Оба кандидата время от времени занимали оборонительную позицию по своим рекордам: Трамп - по ряду вопросов, а Байден - по гонке.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Байден уверенно опережает Трампа.

Тем не менее, в нескольких ключевых штатах, которые могут принять решение о выборах, все еще актуально голосование.

Более 18 миллионов человек уже проголосовали лично или по почте за голосование 3 ноября.

Трамп похоже, полностью выздоровел от недавнего диагноза Covid-19.

Какие моменты ключевые для Трампа?

Во время мероприятия в прайм-тайм, организованного телекомпанией NBC в Майами, штат Флорида, президента спросили о теории заговора QAnon, приверженцы которой считают, что Трамп борется с подпольной сетью элит, часто вовлекающей сатанинские заговоры и торговлю детьми.





Когда модератор Саванна Гатри спросила Трампа, откажется ли он от них, он ответил: «Я ничего не знаю о QAnon».

Текст: Т. Сокот



