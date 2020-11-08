Выборы в США: Джо Байден продвигает свои планы по вступлению в должность
08.11.2020 23:23 / Политика / Прочли: 422 человек
Байден и Харрис призывают к единству в победных выступлениях.
Как говорят представители его команды, избранный президент США Джо Байден должен сделать шаг в сторону борьбы с пандемией коронавируса своим главным приоритетом после победы над Дональдом Трампом.
Объявляя о первых шагах своего плана, представители его команды заявили, что попросят носить маски.
Он также сосредоточится на экономике, борьбе с расизмом и изменением климата.
Трамп еще не уступил, и победа Байдена до си пор просто прогноз, поскольку все еще подсчитываются голоса.
Однако демократ продвигается вперед со своими планами по приходу к власти в январе после того, как в субботу крупные американские сети объявили выборы в его пользу.
Как сообщается, это включает в себя множество исполнительных распоряжений - письменных распоряжений, отданных президентом федеральному правительству, которые не требуют одобрения Конгресса, - направленных на изменение противоречивой политики Трампа.
В общем, Байден снова присоединится к Парижскому климатическому соглашению, из которого США официально вышли в среду.
Он отменит решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения.
Также отменит запрет на въезд граждан из семи преимущественно мусульманских стран.
Он восстановит политику эпохи Обамы по предоставлению иммиграционного статуса мигрантам без документов, которые въехали в США в детстве.
В своем первом выступлении в качестве избранного президента в субботу Байден сказал, что пришло время «лечить» США, и пообещал «не разделять, а объединять» страну. Обращаясь напрямую к сторонникам Трампа, он сказал: «Мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам».
Он и избранный вице-президент Камала Харрис запустили веб-сайт переходного периода.
Прогнозируемый результат выборов означает, что Трамп станет первым президентом с одним сроком с 1990-х годов. В ходе предвыборной кампании президента-республиканца в различных штатах было возбуждено множество судебных исков, но представители избирательных комиссий заявляют, что нет доказательств того, что голосование сфальсифицировано против него.
В другом случае бывший президент-республиканец Джордж Буш поздравил Байдена с его победой на выборах, заявив, что американский народ действительно уверен в том, что выборы справедливы, а их результаты ясны.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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