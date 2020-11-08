Выборы в США: Джо Байден продвигает свои планы по вступлению в должность





Как говорят представители его команды, избранный президент США Джо Байден должен сделать шаг в сторону борьбы с пандемией коронавируса своим главным приоритетом после победы над Дональдом Трампом.

Объявляя о первых шагах своего плана, представители его команды заявили, что попросят носить маски.

Он также сосредоточится на экономике, борьбе с расизмом и изменением климата.

Трамп еще не уступил, и победа Байдена до си пор просто прогноз, поскольку все еще подсчитываются голоса.

Однако демократ продвигается вперед со своими планами по приходу к власти в январе после того, как в субботу крупные американские сети объявили выборы в его пользу.

Как сообщается, это включает в себя множество исполнительных распоряжений - письменных распоряжений, отданных президентом федеральному правительству, которые не требуют одобрения Конгресса, - направленных на изменение противоречивой политики Трампа.

В общем, Байден снова присоединится к Парижскому климатическому соглашению, из которого США официально вышли в среду.

Он отменит решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Также отменит запрет на въезд граждан из семи преимущественно мусульманских стран.

Он восстановит политику эпохи Обамы по предоставлению иммиграционного статуса мигрантам без документов, которые въехали в США в детстве.

В своем первом выступлении в качестве избранного президента в субботу Байден сказал, что пришло время «лечить» США, и пообещал «не разделять, а объединять» страну. Обращаясь напрямую к сторонникам Трампа, он сказал: «Мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам».

Он и избранный вице-президент Камала Харрис запустили веб-сайт переходного периода.

Прогнозируемый результат выборов означает, что Трамп станет первым президентом с одним сроком с 1990-х годов. В ходе предвыборной кампании президента-республиканца в различных штатах было возбуждено множество судебных исков, но представители избирательных комиссий заявляют, что нет доказательств того, что голосование сфальсифицировано против него.

В другом случае бывший президент-республиканец Джордж Буш поздравил Байдена с его победой на выборах, заявив, что американский народ действительно уверен в том, что выборы справедливы, а их результаты ясны.

Текст: Т. Сокот



