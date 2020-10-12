Выборы в США-2020: Энтони Фаучи считает, что рекламная цитата кампании Трампа вводит в заблуждение









Ведущий правительственный ученый США Энтони Фаучи заявил, что отредактированный видеоролик с его изображением, использованный в рекламе кампании Трампа, вводит в заблуждение.





Это свидетельствует о том, что доктор Фаучи «не может представить, что кто-то может делать больше» для борьбы с Covid-19, предполагая, что говорит о президенте Трампе. Однако доктор Фаучи говорил о себе и иных медицинских чиновниках.





Эксперт по инфекционным заболеваниям ранее спорил с Трампом из-за того, как справиться с пандемией.





«За почти пять десятилетий государственной службы я ни разу публично не поддержал ни одного политического кандидата», - сказал он в заявлении.





«Комментарии, приписываемые мне без моего разрешения в рекламе кампании Республиканской партии, были вырваны из контекста из широкого заявления, которое я сделал несколько месяцев назад об усилиях федеральных чиновников здравоохранения», - добавил Фаучи.





В 30-секундном рекламном ролике кампании перед воспроизведением клипа доктора Фаучи говорится, что «президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка - тоже».





Однако в оригинальных кадрах доктора Фаучи, взятых из интервью, которое эпидемиолог дал Fox News в марте, он говорит: «Я посвящал этому почти все свое время. Я нахожусь в Белом доме практически каждый день».





В ответ на это официальный представитель кампании Трампа Тим Мерто „сказал: “Это слова доктора Фаучи. Видео взято из общенационального телеинтервью, в котором доктор Фаучи хвалил работу администрации Трампа. Сказанные слова точны и прямо от доктора Рот Фаучи”.





Президент Трамп также выступил в защиту использования клипа, написав в Твиттере: «Это действительно слова доктора Фаучи. Губернаторы говорят, что они проделали «феноменальную работу».





Это произошло через несколько дней после того, как доктор Фаучи раскритиковал Белый дом за проведение в прошлом месяце собрания, которое было связано со вспышкой Covid-19.





Он сказал, что мероприятие в Розовом саду 26 сентября, посвященное представлению кандидатуры президента Трампа в Верховный суд, было «суперсовременным мероприятием». По крайней мере, 11 человек, которые пришли позже, дали положительный результат на вирус.





1 октября Трамп также дал положительный результат и был госпитализирован с вирусом на три дня.





Текст: Т. Сокот



