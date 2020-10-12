Выборы в США-2020: Энтони Фаучи считает, что рекламная цитата кампании Трампа вводит в заблуждение
12.10.2020 08:20 / Политика / Прочли: 553 человек
Клип, казалось, демонстрирует, что доктор Фаучи говорит о президенте Трампе, но в реальности он говорит о себе.
Ведущий правительственный ученый США Энтони Фаучи заявил, что отредактированный видеоролик с его изображением, использованный в рекламе кампании Трампа, вводит в заблуждение.
Это свидетельствует о том, что доктор Фаучи «не может представить, что кто-то может делать больше» для борьбы с Covid-19, предполагая, что говорит о президенте Трампе. Однако доктор Фаучи говорил о себе и иных медицинских чиновниках.
Эксперт по инфекционным заболеваниям ранее спорил с Трампом из-за того, как справиться с пандемией.
«За почти пять десятилетий государственной службы я ни разу публично не поддержал ни одного политического кандидата», - сказал он в заявлении.
«Комментарии, приписываемые мне без моего разрешения в рекламе кампании Республиканской партии, были вырваны из контекста из широкого заявления, которое я сделал несколько месяцев назад об усилиях федеральных чиновников здравоохранения», - добавил Фаучи.
В 30-секундном рекламном ролике кампании перед воспроизведением клипа доктора Фаучи говорится, что «президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка - тоже».
Однако в оригинальных кадрах доктора Фаучи, взятых из интервью, которое эпидемиолог дал Fox News в марте, он говорит: «Я посвящал этому почти все свое время. Я нахожусь в Белом доме практически каждый день».
В ответ на это официальный представитель кампании Трампа Тим Мерто „сказал: “Это слова доктора Фаучи. Видео взято из общенационального телеинтервью, в котором доктор Фаучи хвалил работу администрации Трампа. Сказанные слова точны и прямо от доктора Рот Фаучи”.
Президент Трамп также выступил в защиту использования клипа, написав в Твиттере: «Это действительно слова доктора Фаучи. Губернаторы говорят, что они проделали «феноменальную работу».
Это произошло через несколько дней после того, как доктор Фаучи раскритиковал Белый дом за проведение в прошлом месяце собрания, которое было связано со вспышкой Covid-19.
Он сказал, что мероприятие в Розовом саду 26 сентября, посвященное представлению кандидатуры президента Трампа в Верховный суд, было «суперсовременным мероприятием». По крайней мере, 11 человек, которые пришли позже, дали положительный результат на вирус.
1 октября Трамп также дал положительный результат и был госпитализирован с вирусом на три дня.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / НаукаОбратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают,...
Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения
05.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Финляндии проводилась масштабная спасательная операция. Суть в том, что пассажирский паром Viking Amorella с...
О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом
05.11.2020 23:44 / СпортРечь идет о матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. В этот раз сборная России выступала в г...
О том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктов
05.11.2020 22:32 / ЭкономикаРанее власти КНР и ЕС подписали соглашение, которое касалось защиты региональных продуктов....
Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль
05.11.2020 22:28 / В миреВ сельсовете поселка Чабаны, Киевская область, сообщили о том, что вместе с представителями чрезвычайных служб...
Эксперт: ЗОЖ экономически выгоден
05.11.2020 22:07 / ОбществоОтказ от вредных привычек и правильное питания экономически выгодные в финансовом плане. Это мнение принадлежи...
О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы
05.11.2020 21:55 / ОбществоВласти Санкт-Петербурга проинформировали общественность о продолжении роста заболеваемости COVID-19 до начала ...
О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией
04.11.2020 23:04 / ОбществоПредставители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в меро...
Представители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака
04.11.2020 22:57 / ОбществоОбратим нимание на мнение главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Андрея Каприна. Он ранее завил, ...
Ученые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / ОбществоДля того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, ч...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар