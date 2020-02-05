Коронавирус: десять пассажиров на круизном судне дали положительный результат на вирус

По данным органов здравоохранения, по меньшей мере 10 человек на борту круизного судна, пришвартованного в японском порту Иокогама, дали положительный результат на коронавирус.







Почти 300 из 3700 человек на Алмазной Принцессе уже прошли тестирование. Число зараженных может возрасти.





Проверки начались после того, как 80-летний гонконгский мужчина, который был на корабле в прошлом месяце, заболел вирусом.





Около 1800 пассажиров на втором круизном судне, пришвартованном в Гонконге, также проходят подобные тестирования.





Китайские органы здравоохранения активизируют усилия по борьбе с распространением вируса.





В настоящий момент приблизительно 18 миллионам человек на востоке страны оказались вынуждены остаться дома.





ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой. Однако, ее представители еще не заявили, что этот коронавирус еще не является «пандемией» или распространением новой болезни во всем мире.





Тем не менее, число случаев в Китае увеличилось приблизительно на 4000, составив более чем 24 300 человек. В настоящий момент известно, что зафиксировано еще 65 смертельных случаев.





Несколько слов о новом коронавирусе. Он вызывает тяжелую острую респираторную инфекцию. Симптомы следующие - лихорадка сопровождается сухим кашлем. Кстати, большинство инфицированных людей могут полностью выздороветь.





Текст: Т. Сокот



