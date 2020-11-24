Король Испании на карантине в результате контакта с заразившимся коронавирусом

В этот раз король Испании Филипп VI оказался вынужден уйти на карантин. Суть в том, что он контактировал с человеком, который заразился коронавирусом.

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