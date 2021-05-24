В Индии зарегистрировано 300000 смертей от коронавируса в результате пандемии





Эксперты предупреждают, что реальное количество погибших может быть намного выше, поскольку многие смертельные случаи официально не регистрируются.

В Индии зарегистрировано 26 миллионов случаев заболевания. На сегодняшний день это государство является эпицентром глобальной пандемии.

Страна также является третьей в мире, где зарегистрировано более 300 000 смертей - после США и Бразилии.

На регистрацию последних 100 000 смертей ушло меньше месяца.

Вторая смертоносная волна за последние недели захлестнула систему здравоохранения страны: больницы изо всех сил пытаются справиться с наплывом пациентов, а необходимые лекарства и кислород остаются на исходе.

За последние дни опасения по поводу роста числа смертельных грибковых инфекций, связанных с лечением Covid, усугубили общий кризис.

В некоторых местах даже крематориям не хватает места. Они оказались вынуждены превратиться в импровизированные места в общественных парках.

Данные о смертности в Индии скудны, и домашние случаи смерти часто не регистрируются, особенно в сельской местности.

Поступают сообщения о том, что журналисты сами подсчитывают тела в моргах, чтобы получить более точное число.

Стремление к вакцинации в стране также далеко не продвинулось вперед, чтобы ослабить нынешний кризис.



