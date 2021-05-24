В Индии зарегистрировано 300000 смертей от коронавируса в результате пандемии
24.05.2021 07:56 / В мире / Прочли: 221 человек
Число смертей, связанных с Covid-19, в Индии превысило отметку в 300000 человек. Страна продолжает бороться с пандемией.
Эксперты предупреждают, что реальное количество погибших может быть намного выше, поскольку многие смертельные случаи официально не регистрируются.
В Индии зарегистрировано 26 миллионов случаев заболевания. На сегодняшний день это государство является эпицентром глобальной пандемии.
Страна также является третьей в мире, где зарегистрировано более 300 000 смертей - после США и Бразилии.
На регистрацию последних 100 000 смертей ушло меньше месяца.
Вторая смертоносная волна за последние недели захлестнула систему здравоохранения страны: больницы изо всех сил пытаются справиться с наплывом пациентов, а необходимые лекарства и кислород остаются на исходе.
За последние дни опасения по поводу роста числа смертельных грибковых инфекций, связанных с лечением Covid, усугубили общий кризис.
В некоторых местах даже крематориям не хватает места. Они оказались вынуждены превратиться в импровизированные места в общественных парках.
Данные о смертности в Индии скудны, и домашние случаи смерти часто не регистрируются, особенно в сельской местности.
Поступают сообщения о том, что журналисты сами подсчитывают тела в моргах, чтобы получить более точное число.
Стремление к вакцинации в стране также далеко не продвинулось вперед, чтобы ослабить нынешний кризис.
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