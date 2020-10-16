Минздрав о сроках выпуска вакцины от коронавируса





Мурощко говорит, что «В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество».

Министр считает, что получившие вакцину россияне имеют возможность фиксировать свое самочувствие в специальном мобильном приложении.

В стране создадут информационную систему. В ней должны фиксироваться реакции людей на вакцину.

Текст: Т. Сокот



