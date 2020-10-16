Минздрав о сроках выпуска вакцины от коронавируса
16.10.2020 11:39 / Общество / Прочли: 531 человек
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые упаковки вакцин от коронавируса выпустят в ближайщее время. Первыми вакцинацию пройдут медики на добровольной основе.
Мурощко говорит, что «В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество».
Министр считает, что получившие вакцину россияне имеют возможность фиксировать свое самочувствие в специальном мобильном приложении.
В стране создадут информационную систему. В ней должны фиксироваться реакции людей на вакцину.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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