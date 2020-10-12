Минздрав о том, что вакцинация от коронавируса не отменяет мер предосторожности

Салагай говорит, что вакцинация – это один из тех элементов, создающих защиту, однако многое зависит от "поведенческого иммунитета".

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай проинформировал общественность о том, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 не отменит необходимости носить маски в общественных местах,а также мыть руки, максимально соблюдая социальную дистанцию и прочие меры.

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