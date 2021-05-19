Коронавирус в Индии: производители вакцин в Индии уделяют приоритетное внимание местным потребностям
19.05.2021 20:46 / Общество / Прочли: 305 человек
Для производства вакцин необходимо высокоспециализированное сырье.Крупнейший производитель вакцин в Индии изо всех сил пытается удовлетворить внутренний спрос и заявляет, что не будет предоставлять дозы на экспорт до конца года.
Индийское правительство намерено увеличить производство, чтобы справиться с пандемией, с обязательством произвести не менее двух миллиардов доз в период с августа по декабрь текущего года.
Какие же вакцины есть в Индии? Три из них в настоящее время одобрены для использования: Covishield и Covaxin. Они производятся в Индии.
Третья вакцина – это российская вакцина Sputnik V.
Институт сыворотки Индии (SII) производит Covishield (по лицензии AstraZeneca), а второй по величине производитель, Bharat Biotech, производит коваксин местного производства.
Правительство заявило на прошлой неделе, что на данный момент закуплено 356 миллионов доз обеих вакцин, хотя далеко не все дозы доставлены.
Государственные органы и частные больницы заказали дополнительные 116 миллионов доз. Не понятно, сколько из них доставлено.
Вакцина Sputnik V, одобренная к применению в апреле, скоро будет доступна в центрах вакцинации. Ранее в этом месяце Индия получила 210 000 доз.
Амбициозная цель правительства - произвести два миллиарда доз в период с августа по конец 2021 года. Это важно для полной вакцинации всего 1,3 миллиарда населения Индии.
Однако только три из восьми вакцин, которые в настоящее время производятся в Индии, одобрены для использования: две находятся на ранних стадиях клинических испытаний, три - на поздних стадиях испытаний.
«Мы не можем рассчитывать на те вакцины, которые до сих пор не одобрены», - говорит Чандракант Лахария, эпидемиолог и эксперт в области общественного здравоохранения.
«Основное внимание нужно уделять увеличению мощности существующих вакцин».
Прогнозы SII включают 750 миллионов доз Covishield и 200 миллионов доз Covovax - местной версии Novavax, которая еще не утверждена в Индии.
Bharat Biotech также производит два типа вакцины, и ее прогнозы включают 550 миллионов доз коваксина и 100 миллионов доз интраназальной вакцины на ранних стадиях испытаний.
В апреле индийское правительство пообещало SII и Bharat Biotech 400 млн долларов и 210 млн долларов соответственно для увеличения их производства.
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