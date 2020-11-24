О том, что в Минске анонсировали масштабные белорусско-российские учения "Запад-2021"









Его мнение было следующим: "Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии".





Хренин считает, что учения "Запад-2021" должны быть крупнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли осенью этого года.





Как считает глава Минобороны Белоруссии, учениям "Запад-2021" должен предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий.

Текст: Т. Сокот



