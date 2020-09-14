О том, что Белоруссия планировала провести учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе





Эту ситуацию прокомментировали представители Минобороны страны. Они сообщили, что отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, а также Як-130 и Л-39 на "заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест". Дальше самолеты вылетели на полигон "Ружаны". Здесь они нанесли авиаудар по наземным целям.

Ранее Минобороны Белоруссии объявляло о сборах в Витебской области, у границы с Россией.

Напомним, что ранее ряд Telegram-каналов информировал общественность о том, что в Белоруссии в срочном порядке начали призывать мужчин на 25-дневную мобилизацию. Представители военкоматов оповещали о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в армии. Пребывающие в запасе военнообязанные должны прибыть в пункты сбора.

Текст: Т. Сокот



