Беларусь: в Минске проходят митинги соперников, пока белорусский лидер сопротивляется





Десятки тысяч противников президента Беларуси Александра Лукашенко собрались в Минске, чтобы выразить протест против спорных выборов.

«Марш за свободу», запланированный на воскресенье днем, проходит на фоне растущего гнева по поводу предполагаемых фальсификаций результатов голосования и насилия со стороны полиции во время последующих протестов.

Между тем, обращаясь к небольшой толпе в несколько тысяч человек, Лукашенко назвал своих оппонентов «крысами». Он призвал сторонников защитить свою страну и независимость.

Обратим внимание, что митинги прошли после того, как Россия согласилась предложить помощь в области безопасности в случае внешних военных угроз для Беларуси. Выяснилось, что Лукашенко дважды разговаривал с президентом Владимиром Путиным за выходные.

Многолетний лидер Беларуси также выразил озабоченность по поводу военных учений НАТО, проходящих в соседних Польше и Литве, и начал тираду против западного военного альянса.

Напомним, что беспорядки вспыхнули после того, как Лукашенко одержал убедительную победу на выборах в прошлое воскресенье, результаты которых были осуждены на фоне широко распространенных обвинений в фальсификации результатов голосования.

Центральная избирательная комиссия утверждает, что Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, набрал 80,1% голосов, а главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,12%.

Но Тихановская настаивает на том, что при правильном подсчете голосов она получила поддержку от 60% до 70%.

Текст: Т. Сокот



