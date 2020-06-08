Специалисты о самой полезной диете на 2020 год

Она заключается в употреблении растительной пищи, цельнозерновых продуктов и оливкового масла. Отмечается, что такая диета снижает риск развития диабета и других болезней. Диета поощряет поедать меньше красного мяса, сахара и насыщенных жиров. Упор должен быть сделан на нежирный белок и орехи. Молоко, сыр и йогурт разрешаются, однако очень умеренными порциями. Алкоголь разрешается в небольшом количестве.



Коронными блюда средиземноморской диеты - салат из фасоли с помидорами и огурцами, с добавлением сыра фета и свежей зелени.

Обратим внимание на сообщение актрисы Пенелопа Круз. Она ране отмечала, что смогла стать стройной спустя 4 месяца после рождения ребенка именно благодаря этой диете.

Известная при этом кето-диета, заключается в ограничении употребления углеводов и увеличенном приеме жиров. Она заняла лишь 34-е место.

Текст: Т. Сокот



