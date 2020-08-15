Диетолог "самом вредном супе"





Солянка – это наименее полезный суп. В особенности для тех людей, которые страдают лишним весом, имеют проблемы с сердцем или желудком. Это мнение принадлежит диетологу Ирине Торопыгиной.





Специалист отметила, что в солянке содержатся колбасы, сосиски, копчености и диные продукты переработанного мяса. Также она содержит острые приправы.





Торопыгина говорит, что лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям, у которых гастрит.





Текст: Т. Сокот



