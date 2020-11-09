Нагорный Карабах: Азербайджан «атакует ключевой город» в конфликте в Армении

Ильхам Алиев объявил в воскресенье, что азербайджанские силы взяли Шушу, известную как Шуши по-армянски.

Однако Армения отрицает захват города и заявляет, что боевые действия продолжаются.

Захватить стратегически важный город – это большая победа для Азербайджана в продолжающемся конфликте вокруг спорной территории.

Нагорный Карабах признан во всем мире как часть Азербайджана, однако им управляют этнические армяне, которых поддерживает правительство Армении.

Напомним, что война между двумя странами из-за региона закончилась в 1994 году перемирием, но не мирным соглашением.

В сентябре вспыхнули новые боевые действия, в которых каждая сторона обвиняла другую в вспышке насилия.

Что нового на месте происшествия?

Шуша находится на холмах над столицей края Степанакертом (в Азербайджане известный как Ханкенди) и расположена на дороге, соединяющей город с территорией Армении. В случае захвата он мог служить плацдармом для штурма столицы.

Президент Алиев сказал, что «освобождение» Шуши «войдет в историю азербайджанского народа».

«В мире нет силы, которая может остановить нас», - сказал он, пообещав вернуть Нагорный Карабах для своей страны.

В интервью, сделанном перед последними событиями в Шуше, Алиев сказал корреспонденту Орле Герин, что у Армении не хватает времени.

«Их возможности для достижения компромисса сокращаются, потому что мы силой возвращаем эти территории», - сказал он.

Как показывает карта от 27 октября, в последние недели Азербайджан неуклонно продвигается в сторону Нагорного Карабаха.

Однако Армения отрицает захват города. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска», - написал в Facebook официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

А Давид Бабаян, советник по внешней политике самопровозглашенного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, сказал: «Мы можем сказать, что Шуши - это поле битвы, и там находятся азербайджанские войска и карабахские войска, сражающиеся друг с другом за каждое здание».

Перед заявлением Азербайджана пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала, что «самый ожесточенный бой» произошел в районе Шуши за ночь.

Она говорит, что в ходе боев уничтожено несколько азербайджанских солдат, танков и других транспортных средств.

Неизвестно, сколько именно погибло. Власти Нагорного Карабаха заявляют, что в ходе боевых действий погибло около 1200 человек из числа его сил обороны, а также убиты или ранены мирные жители.

Азербайджан не обнародовал данные о военных потерях, но сообщил, что в ходе боевых действий погибло более 80 мирных жителей, в том числе 21 человек в результате ракетного удара по городу Барда в прошлом месяце.

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что почти 5000 человек убиты в ходе боевых действий.

Текст: Т. Сокот