Нагорный Карабах: мирные жители пострадали от конфликта между Арменией и Азербайджаном
17.10.2020 14:25 / В мире / Прочли: 501 человек
Соглашение о прекращении огня не остановило убийства в Нагорном Карабахе.
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападении на жилые районы. Речь идет о конфликте вокруг спорного региона Нагорного Карабаха.
Азербайджан заявил, что в результате взрыва армянской ракеты погибли по меньшей мере 13 мирных жителей в Гяндже, городе вдали от линии фронта.
Между тем Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилых домов в Степанакерте. Это столица Нагорно-Карабахского региона, признанная во всем мире как часть Азербайджана, но управляемая этническими армянами.
Шестилетняя война за территорию закончилась в 1994 году прекращением огня, но не мирным договором.
За что воюют Армения и Азербайджан?
Карабахская война оставила мирное население потрясенным и огорченным.
В прошлом месяце вспыхнули бои, в результате которых погибли сотни человек. Обе стороны подписали перемирие при посредничестве России в минувшие выходные, но конфликт продолжается.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
MaryJunari / 19.10.2020 00:22
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Источник: LadyVenus.ru
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