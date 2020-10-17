Нагорный Карабах: мирные жители пострадали от конфликта между Арменией и Азербайджаном





Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нападении на жилые районы. Речь идет о конфликте вокруг спорного региона Нагорного Карабаха.





Азербайджан заявил, что в результате взрыва армянской ракеты погибли по меньшей мере 13 мирных жителей в Гяндже, городе вдали от линии фронта.

Между тем Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилых домов в Степанакерте. Это столица Нагорно-Карабахского региона, признанная во всем мире как часть Азербайджана, но управляемая этническими армянами.

Шестилетняя война за территорию закончилась в 1994 году прекращением огня, но не мирным договором.

За что воюют Армения и Азербайджан?

Карабахская война оставила мирное население потрясенным и огорченным.

В прошлом месяце вспыхнули бои, в результате которых погибли сотни человек. Обе стороны подписали перемирие при посредничестве России в минувшие выходные, но конфликт продолжается.

Текст: Т. Сокот



