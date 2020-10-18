Нагорный Карабах: Армения обвиняет Азербайджан в нарушении нового перемирия





Перемирие согласовали начать в полночь по местному времени (20:00 по Гринвичу в субботу).

Однако представитель министерства обороны Армении заявила, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня сразу через четыре минуты, выпустив артиллерийские снаряды и ракеты.

Азербайджан пока не ответил на обвинения.

Решение о прекращении огня принималось в соответствии с соглашениями, подписанными в минувшие выходные. Однако, несмотря на это соглашение, столкновения продолжались.





В прошлом месяце вспыхнули боевые действия в регионе, признанном во всем мире как часть Азербайджана, но им управляют этнические армяне. Сотни погибли.

Это самое жестокое насилие в регионе с тех пор, как шестилетняя война за территорию закончилась прекращением огня в 1994 году.

За что воюют Армения и Азербайджан?

Карабахская война оставила мирное население потрясенным и огорченным.

Ранее в субботу обе страны продолжили обмениваться обвинениями в нарушении при посредничестве России перемирия, согласованного на прошлых выходных.

Текст: Т. Сокот



