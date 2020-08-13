Минздрав о том, что в России сделали все для предотвращения распространения коронавируса





Мурашко говорит, что отечественная система здравоохранения "имеет сильную стационарную часть" и профилактическую. Система страхования позволяет не заботиться о том, как оплатить услуги.

Мнение министра следующее: "Каждый пациент под контролем специалистов, получает современное лечение".

Он также отметил, что нынешняя пандемия создала предпосылки для модернизации - внедрения цифровых технологий, телемедицины.

Текст: Т. Сокот



