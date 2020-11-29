Минздрав частично опроверг запрет врачам, который запрещал им о коронавирусе





Ранее было сообщение о том, что нынче медики обязаны должны будут согласовывать свои комментарии с ведомством "для повышения эффективности информирования населения".

Ситуацию прокомментировали представители пресс-службы министерства. Они заявили, что речь касается лишь федеральных учреждениях, подведомственных непосредственно министерству.

Что касается областных больниц, то они подчиняются региональным ведомствам. Те входят в составы правительств субъектов. Поэтому они не подпадают под требования нового постановления. Таково сообщение представителей пресс-службы.

Суть в том, что вызвавшее скандал письмо адресовали "руководителям ... федеральных учреждений и главным внештатным специалистам".

Текст: Т. Сокот



