Пульмонолог Минздрава о росте заражений коронавирусом: ситуация действительно очень сложная





Мнение специалиста по этому поводу следующее: "Ситуация действительно сложная, наблюдается рост числа заболевших... Очевидно происходит ежедневное увеличение числа случаев заражения, в Москве особенно... Будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом".

Текст: Т. Сокот



