Конте обрисовал в общих чертах, как страна начнет «Фазу два»

Меры включают в себя следующее:



Людям будет разрешено перемещаться по своим регионам, но не между разными регионами.

Похороны возобновят, но в них примут участие не более 15 человек, и в идеале их следует проводить на открытом воздухе.

Отдельные спортсмены могут возобновить тренировки, а люди могут заниматься спортом не только в непосредственной близости от своего дома, но и в более широких районах.

Бары и рестораны вновь откроются для обслуживания на вынос с 4 мая - не только с доставкой, как сейчас - еду нужно употреблять дома или в офисе

Ожидается, что парикмахерские, салоны красоты, бары и рестораны вновь откроются для обслуживания с 1 июня.

18 мая, наряду с музеями и библиотеками, откроются новые розничные магазины, еще не открытые в рамках самых ранних мер по смягчению.

Спортивные команды также смогут проводить групповые тренировки с 18 мая.

Не было никакого объявления о возможности возобновления итальянской футбольной лиги серии А даже за закрытыми дверями.

Конте подчеркнул, что меры социального дистанцирования актуальны в течение нескольких месяцев. Он говорит, что церковные службы по-прежнему запрещены. Он призвал людей держаться на расстоянии метра друг от друга.

«Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, то число смертей возрастет, и мы нанесем необратимый ущерб нашей экономике», - сказал премьер-министр.





Текст: Т. Сокот



