Инфекционист: у COVID-19 и испанки имеют общие черты распространения





Мнение специалиста следующее: "Есть общие черты в распространении коронавируса и Испанки,.. так как это респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем... Но эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа,... что видно по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5. К тому же у вируса очень высокая контагиозность, поэтому он легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии".

Текст: Т. Сокот



