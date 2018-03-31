Институт аллергии и инфекционных заболеваний: модифицированные комары снижают или предотвращают распространение инфекционных заболеваний

Исследователи разработали москиты с измененной микробиотой, подавляющей человеческие малярийные паразиты. Эти москиты GM предпочитали спариваться с дикими комарами и передавали желаемую защиту потомству. Название комаров - Anomheles gambiae. Им вводят гемолимфы, чтобы исследовать малярию.







Обратим внимание, что использование генетически модифицированных (GM) комаров с целью снижения или предотвращения распространения инфекционных заболеваний – это новая, но быстро расширяющейся область исследований. Среди проблем, с которыми сталкиваются исследователи, является то, что москиты GM способны конкурировать и спариваться со своими дикими коллегами. В результате, желаемая модификация сохранялась и распространялась среди дикой популяции.





Научной разработкой занимались исследователи из Университета Джона Хопкинса. Они разработали GM-комары, изменяя им микробиоту. Последняя подавляет малярийные паразиты у человека. Эти москиты GM. Они спариваются с дикими комарами и передают, таким образом, желаемую защиту многим поколениям потомства.





Исследование финансировалось Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Это учреждение входит в состав Национального института здравоохранения.





Исследователи генетически модифицировали комары Anopheles. Обратим внимание, что они в природе распространяют малярийный паразит Plasmodium. Команда одинаково использовала в своих исследованиях диких комаров и комаров GM. Она следила за их размножением в течение 10 поколений. Как выяснилось, 90 % отпрысков в каждом поколении прошли по признаку ГМ. Даже сочетаясь с 10-% GM и 90 % процентными дикими комарами, резистентность к Plasmodium доминировала после нескольких поколений. Важно отметить, что москиты GM сохраняли устойчивость к паразиту малярии в течение 7 лет.





Группа исследователей обратила внимание, что изменение микробиоты спровоцировало сочетание между ГМ и дикими комарами. Самцы с ГМ предпочитали диких самок и наоборот. Таким образом получилась желаемая популяция комаров.





Авторы отмечают, что работа проводилась в лабораторных условиях. Необходимы дополнительные исследования. Их задача - определить, будет ли подобное наблюдаться в лаборатории так, как это было в естественных условиях. Тем не менее, исследование предполагает, что москиты могут быть генетически модифицированы, чтобы конкурировать с природой и дикими популяциями. Поэтому актуально распространять устойчивость к паразиту, провоцирующему малярию. В случае реализации эта стратегия в конечном итоге снизит передачу заболеваний людям.





Текст: Т. Сокот



