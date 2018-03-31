Институт аллергии и инфекционных заболеваний: модифицированные комары снижают или предотвращают распространение инфекционных заболеваний
31.03.2018 04:17 / Наука / Прочли: 439 человек
Генетически модифицированные комары уменьшают или предотвращают распространение заболевания. Это был предмет исследования недавней научной разработки. Одной из задач этого исследования было обеспечить то, чтобы комары GM могли сопрягаться со своими дикими коллегами, поэтому желаемое изменение распространяется на дикую популяцию.
Исследователи разработали москиты с измененной микробиотой, подавляющей человеческие малярийные паразиты. Эти москиты GM предпочитали спариваться с дикими комарами и передавали желаемую защиту потомству. Название комаров - Anomheles gambiae. Им вводят гемолимфы, чтобы исследовать малярию.
Обратим внимание, что использование генетически модифицированных (GM) комаров с целью снижения или предотвращения распространения инфекционных заболеваний – это новая, но быстро расширяющейся область исследований. Среди проблем, с которыми сталкиваются исследователи, является то, что москиты GM способны конкурировать и спариваться со своими дикими коллегами. В результате, желаемая модификация сохранялась и распространялась среди дикой популяции.
Научной разработкой занимались исследователи из Университета Джона Хопкинса. Они разработали GM-комары, изменяя им микробиоту. Последняя подавляет малярийные паразиты у человека. Эти москиты GM. Они спариваются с дикими комарами и передают, таким образом, желаемую защиту многим поколениям потомства.
Исследование финансировалось Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Это учреждение входит в состав Национального института здравоохранения.
Исследователи генетически модифицировали комары Anopheles. Обратим внимание, что они в природе распространяют малярийный паразит Plasmodium. Команда одинаково использовала в своих исследованиях диких комаров и комаров GM. Она следила за их размножением в течение 10 поколений. Как выяснилось, 90 % отпрысков в каждом поколении прошли по признаку ГМ. Даже сочетаясь с 10-% GM и 90 % процентными дикими комарами, резистентность к Plasmodium доминировала после нескольких поколений. Важно отметить, что москиты GM сохраняли устойчивость к паразиту малярии в течение 7 лет.
Группа исследователей обратила внимание, что изменение микробиоты спровоцировало сочетание между ГМ и дикими комарами. Самцы с ГМ предпочитали диких самок и наоборот. Таким образом получилась желаемая популяция комаров.
Авторы отмечают, что работа проводилась в лабораторных условиях. Необходимы дополнительные исследования. Их задача - определить, будет ли подобное наблюдаться в лаборатории так, как это было в естественных условиях. Тем не менее, исследование предполагает, что москиты могут быть генетически модифицированы, чтобы конкурировать с природой и дикими популяциями. Поэтому актуально распространять устойчивость к паразиту, провоцирующему малярию. В случае реализации эта стратегия в конечном итоге снизит передачу заболеваний людям.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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